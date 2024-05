I giochi Adult Swim tornano a casa: Warner Bros fa dietrofront e li restituisce agli sviluppatori

Lo scorso marzo vi parlammo della decisione di Warner Bros. di ritirare dal mercato i giochi distribuiti dal publisher Adult Swim Games. Non furono rilasciate comunicazioni ufficiali all'epoca e l'unica testimonianza dell'azione intrapresa da Warner, arrivava dai commenti degli sviluppatori che ricevettero un preavviso che li informava della rimozione dei loro giochi dal mercato.

Warner Bros., difatti, inviò una mail agli sviluppatori informandoli che i loro giochi sarebbero stati rimossi dagli store entro 60 giorni e che gli era impossibile trasferire le proprietà intellettuali dei titoli agli sviluppatori, a causa della mancanza di risorse necessarie per questo processo.

Per chi non lo sapesse, Adult Swim Games è una divisione, di Adult Swim, la sussidiaria di Cartoon Network dedicata ai cartoni per adulti, che si occupa della produzione, e distribuzione, di videogiochi.