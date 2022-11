Finalmente ci siamo: l’attesissimo Black Friday 2022 ha finalmente avuto inizio, portandosi con se migliaia di offerte anche sui prodotti più ricercati. Smart TV, telefoni, computer e molto altro ancora: le offerte per il Black Friday 2022 sono tantissime e tutte particolarmente convenienti. Tra di esse non potevano ovviamente mancare gli amatissimi videogiochi, che anche quest’anno ricoprono un ruolo da protagonista in quelle che sono le scontistiche di questi giorni.

Proprio per aiutarvi a orientarvi nel mare di offerte attualmente in circolazione, abbiamo deciso di raccogliere in questo articolo quelle più interessanti presenti sui videogiochi in questi giorni. In tal modo potete spendere poco e giocare al massimo: che volere di più?

I migliori videogiochi in offerta per il Black Friday

Xbox Series S | -17%

Non potevamo che iniziare questa lista con quelli che sono i migliori videogiochi per il Black Friday se non con una console. A meno non vogliate passare a soluzioni cloud, infatti, per poter giocare avrete bisogno di una piattaforma di gioco e quale miglior scelta per risparmiare senza rinunciare alla qualità se non Xbox Series S. La piccolo console di Microsoft, a dispetto di un prezzo decisamente allettante grazie anche al Black Friday, è infatti una signora console, capace di far girare anche il più esigente dei titoli next gen. Perfetta soprattutto se abbinata a Xbox Game Pass ma oltremodo valida anche senza: ricordate solo che funziona solo con contenuti digitali, ma per il resto difficilmente vi deluderà. Soprattutto considerando all’ottimo prezzo a cui è venduta in questo Black Friday 2022.

Xbox Wireless Controller | -23%

Sia che decidiate di acquistare l’ottima Xbox Series S qui sopra, sia che possediate invece Xbox Series X o un PC, a tornarvi decisamente utile, in particolare all’incredibile prezzo a cui è attualmente proposto per il Black Friday 2022, è sicuramente l’Xbox Wireless Controller. Ergonomico, costruito con ottimi materiali, senza scricchiolii di sorta e, soprattutto, oltremodo affidabile: nel caso necessitiate di un controller aggiuntivo difficilmente troverete di meglio che l’ultimo device di casa Microsoft, soprattutto considerando come sia facile collegarlo con tutte le piattaforme con cui è compatibile.

Death Stranding Director’s Cut | -61%

“Death Stranding Director’s Cut è un’esperienza che, indipendentemente dal proprio gusto personale, è valida, importante e destinata a rimanere lucida nei ricordi per moltissimo tempo. Il viaggio verso ovest di Sam Porter Bridges rimane profondo e infarcito di messaggi e temi sociali troppo potenti per essere ignorati, i quali passano prima dal gameplay e dai nostri sforzi, e poi culminano in una sequenza finale genuinamente commovente”: con queste parole vi abbiamo parlato qualche tempo fa di Death Stranding Director’s Cut, versione aggiornata a livello grafico e contenuti dell’ultima fatica di Kojima. Un titolo sicuramente particolare, ma che merita sicuramente un’occasione, soprattutto ora che è proposto a prezzo scontato grazie alle offerte del Black Friday 2022.

Demon’s Souls | -51%

Molto probabilmente se amate i videogiochi vi sarete già goduti a fondo quel capolavoro incredibile che prende il nome di Elden Ring. Se avete adorato il titolo di From Software e desiderate averne ancora, vi farà decisamente piacere sapere che tra i titoli in sconto per il Black Friday 2022 c’è anche Demon’s Souls per PS5, ossia la versione rivista con grafica all’ultimo grido sullo storico titolo che ha dato il via ai souls-like. Un’opera ancora oggi moderna e godibilissima, una vera e propria pietra miliare dei videogiochi ora riproposta in esclusiva per PS5. Se, insomma, siete dei fortunati possessori dell’ultima console di casa Sony e amate il genere, si tratta di un titolo da recuperare assolutamente, soprattutto ora che è proposto a questo prezzo per il Black Friday 2022.

Assassin’s Creed Origins + Odyssey | -66%

Siete alla ricerca di qualche gioco particolarmente lungo e che vi permetta di immergervi in mondi affascinanti? A fare doppiamente al caso vostro è in tal caso il corposissimo pack composto da Assassin’s Creed Origins e Assassin’s Creed Odyssey, due titoli di ottima fattura contraddistinti da una longevità particolarmente elevata e in grado di trasportarvi rispettivamente nell’antico Egitto e nell’antica Grecia. Sia che amiate la celeberrima saga del publisher transalpino, sia che siate alla ricerca di qualche action-RPG particolarmente curato, questo pack vi consentirà di mettere le mani sopra due ottimi giochi a un prezzo davvero irrisorio, ora più che mai grazie al Black Friday 2022.

The Legend of Zelda Breath of the Wild | -23%

Nell’attesa del desideratissimo seguito Tears of the Kingdom, non abbiamo potuto esimerci dall’inserire nella lista dei migliori giochi in offerta per il Black Friday 2022 The Legend of Zelda Breath of the Wild. L’opera magna di Nintendo è infatti attualmente disponibile a prezzo scontato, rimanendo anche dopo diversi anni dal lancio un titolo validissimo e in grado di competere ad armi pari con videogiochi ben più recenti. Con un Metacritic quasi da perfect score e consigliato praticamente all’unanimità da chiunque abbia avuto la fortuna di giocarlo, The Legend of Zelda Breath of the Wild è insomma un titolo da recuperare a qualsiasi costo, a maggior ragione ora che è proposto a prezzo scontato per il Black Friday 2022. Se non ci avete ancora giocato e possedete Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite, fidatevi di noi: ne varrà decisamente la pena.

The Last of Us 2 | -87%

Già è difficile, se non addirittura impossibile, non consigliarlo quando è proposto a prezzo pieno, figurarsi ora che è super scontato grazie alle offerte del Black Friday 2022. Stiamo ovviamente parlando di quel capolavoro di The Last of Us 2 per PS4 ma completamente compatibile con PS5, che è ora disponibile per un periodo di tempo limitato a un prezzo a dir poco stracciato. Se non ci avete ancora giocato, insomma, si tratta dell’occasione perfetta per mettere le mani sopra uno dei migliori videogiochi della scorsa generazione di console, se non addirittura il migliore.

