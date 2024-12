Xbox Game Pass Ultimate a metà prezzo: gioca a oltre 100 titoli per un mese spendendo POCHISSIMO!

Se siete alla ricerca di un modo conveniente per accedere a un vasto catalogo di videogiochi di qualità, questa offerta su Xbox Game Pass Ultimate potrebbe essere ciò che fa per voi. L'abbonamento mensile è ora disponibile a soli 8,99€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino di 18€ su Instant Gaming, permettendovi di risparmiare ben 9€ sul costo standard. Ciò è possibile grazie al Cyber Monday della compagnia che finirà proprio oggi!

Xbox Game Pass Ultimate da 1 mese, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Game Pass Ultimate rappresenta la soluzione ideale per i videogiocatori che desiderano massimizzare il proprio intrattenimento videoludico. Questo servizio premium combina i vantaggi di Xbox Live Gold per il multiplayer online con l'accesso a una libreria di oltre 100 titoli in continua espansione, disponibili sia su console Xbox che su PC.

Una caratteristica distintiva dell'abbonamento è la possibilità di giocare ai nuovi titoli dal day one, inclusi tutti i giochi first-party Microsoft. Gli abbonati possono inoltre usufruire del Cloud Gaming, che permette di giocare in streaming su dispositivi mobili e PC, e dei vantaggi mensili esclusivi come contenuti aggiuntivi e sconti dedicati.

La versatilità del servizio si estende anche alla compatibilità multipiattaforma, consentendo di giocare su Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows e dispositivi mobili tramite cloud. Il catalogo include produzioni AAA di alto profilo, gemme indie e classici retrocompatibili, garantendo un'esperienza di gioco variegata per ogni tipo di giocatore.

Disponibile a soli 8,99€, Xbox Game Pass Ultimate rappresenta un investimento eccellente per chi desidera esplorare il vasto mondo del gaming moderno senza vincoli. La combinazione di giochi sempre nuovi, funzionalità cloud e vantaggi esclusivi rende questo abbonamento una scelta imperdibile, specialmente considerando l'attuale sconto del 50%!

Vedi offerta