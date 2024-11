Il GameBoy di Ayaneo è finalmente disponibile su IndieGogo

Dopo il recente Mini-PC (che potete trovare su Amazon), pensato per gli amanti del retro-gaming, Ayaneo ha lanciato su IndieGogo la campagna di crowdfunding per il nuovo Ayaneo Pocket DMG, una console portatile dal design ispirato al GameBoy e dotato di schermo OLED. Il modello base con 8GB di RAM e 128GB di memoria è disponibile in preordine a partire da 339 dollari.

Il cuore del dispositivo è il processore Qualcomm Snapdragon G3X Gen 2, in grado di far girare senza problemi giochi come mobile quali Genshin Impact, a 60 FPS, e di emulare console fino alla generazione GameCube / XBox / PlayStation 2.

A differenza dell'Analogue Pocket, il DMG di Ayaneo punta tutto sulla potenza e sull'emulazione.

L'Ayaneo Pocket DMG è dotato di uno schermo OLED da 3,92 pollici con risoluzione 1240x1080 pixel, in grado di coprire il 104% dello spazio colore NTSC con una luminosità massima di 450 nit. Il dispositivo offre:

Batteria da 6000mAh

Touchpad a doppia modalità

Controlli di movimento opzionali

Stick analogico con sensori ad effetto Hall

Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3

Porta USB 3.2 Gen 2 Type-C

Nonostante le dimensioni compatte, il dispositivo offre tutti i controlli necessari per il gaming moderno, rendendolo ideale anche per lo streaming di giochi dal PC tramite Steam Link o per servizi come Xbox Cloud e NVIDIA GeForce NOW.

Ayaneo propone diverse configurazioni del Pocket DMG:

Modello base : 8GB RAM / 128GB storage - 339 dollari

: 8GB RAM / 128GB storage - 339 dollari Modello top : 16GB RAM / 512GB storage - 499 dollari

: 16GB RAM / 512GB storage - 499 dollari Edizione limitata "Retro Color": 589 dollari

Per quanto i modelli con 12GB e 16GB di RAM potrebbero sembrare eccessivi per un dispositivo del genere, le crescenti esigenze dei moderni giochi mobile, e degli emulatori più performanti, potrebbero giustificare la scelta. Tuttavia, il miglior rapporto qualità-prezzo si ottiene probabilmente con il modello base, visto che lo storage può essere espanso con una scheda SD.

È importante ricordare che il crowdfunding non garantisce la ricezione del prodotto finito, anche le la lunga storia di AYANEO dovrebbe bastare come garanzia per gli eventuali acquirenti del Pocket DMG.