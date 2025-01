Questa cover trasforma l'iPhone in un Gameboy funzionante

La Gamebaby, una nuova custodia per iPhone, sta rivoluzionando il mondo del retrogaming mobile. Questa cover, progettata per replicare l'esperienza del Game Boy originale, si aggancia all'iPhone trasformandolo in una vera e propria console portatile retrò, completa di pulsanti fisici. Il dispositivo è compatibile con l'emulatore Delta, permettendo agli utenti di giocare ai classici Game Boy direttamente sul proprio smartphone.

Gamebaby rappresenta, dunque, un notevole passo avanti per gli appassionati di videogiochi retrò che desiderano rivivere l'esperienza di gioco originale su dispositivi moderni. Il design della cover è composto da due parti: un pannello frontale rimovibile con pulsanti fisici e una cover protettiva per il retro del telefono. La disposizione dei pulsanti replica fedelmente quella del Game Boy classico, includendo un D-pad, i tasti A/B, Start/Select e persino i pulsanti dorsali per giochi più avanzati. La custodia è stata progettata per essere sottile e portatile, pur offrendo una solida protezione per il dispositivo.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il funzionamento della Gamebaby è semplice e intuitivo. Non necessita di connessioni Bluetooth, cavi o WiFi, ma utilizza un materiale speciale all'interno della custodia che interagisce con lo schermo dell'iPhone. Questo approccio rende la custodia leggera, facile da usare e mantiene il prezzo contenuto.

La vera magia avviene chiaramente quando la Gamebaby viene abbinata all'app emulatore Delta. Utilizzando una skin personalizzata Gamebaby nelle impostazioni di Delta, è possibile mappare perfettamente i pulsanti fisici ai propri giochi Game Boy preferiti. Insomma, che si tratti di rivisitare Pokémon Giallo o Zelda: Link's Awakening, la Gamebaby dona nuova vita a questi titoli con controlli autentici.

La custodia Gamebaby è attualmente disponibile per il pre-ordine attraverso il sito ufficiale di BitmoLab. Il lancio è previsto per la prima metà del 2025. Il prezzo di pre-ordine è fissato a 24,99 dollari, mentre il prezzo finale al dettaglio sarà di 39,99 dollari. Al momento, sono disponibili solo modelli per iPhone 15 Pro Max e 16 Pro Max, ma è probabile che in futuro verranno offerti per altri modelli.