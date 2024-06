Il Museo Nazionale del Cinema inaugura un nuovo spazio interamente dedicato ai videogiochi

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha inaugurato una delle prime esposizioni permanenti di questo genere a livello globale: VIDEO GAME ZONE. Situata nella suggestiva Aula del Tempio all'interno della Mole Antonelliana, l'area è frutto della collaborazione con l'Università degli studi di Torino e mira a esplorare le connessioni tra il mondo del cinema e quello dei videogiochi.

David Cage, rinomato game director, terrà una masterclass il giorno dell'apertura, il 2 luglio. L'evento avrà inizio alle 11.00 con una conferenza stampa, seguita dalla masterclass alle 11.30 e dalla consegna del premio Stella della Mole alle 12.30.

"Siamo in un'era di grandi cambiamenti e il museo deve essere pronto a intercettarli e offrirli ai nostri visitatori", ha dichiarato Enzo Ghigo, presidente del Museo. Domenico De Gaetano, direttore del museo e co-curatore dell'allestimento, aggiunge: "Il cinema e il videogioco sono diversi ma le loro intersezioni sono profonde e significative."

Fabio Viola, co-curatore, sottolinea l’importanza di questa nuova mostra: "Il riconoscimento dei videogiochi come forma d'arte è essenziale per stimolare il dialogo tra diversi media artistici." Prof. Riccardo Fassone, professore associato e game designer, afferma che l'esposizione è un segnale positivo per il riconoscimento dei videogiochi come mix tra arte e industria.

La VIDEO GAME ZONE porterà i visitatori in un viaggio attraverso la storia dei videogiochi e le loro connessioni con film e serie TV. Installazioni audio-video e teche espositive mostreranno come i videogiochi hanno influenzato altri media.

I visitatori potranno anche esplorare concept art, storyboard e oggetti utilizzati nelle fasi creative dei videogiochi. Tra i titoli esposti figurano ALAN WAKE 2, ASSASSIN'S CREED MIRAGE, e DETROIT: BECOME HUMAN, oltre a molti altri.

La masterclass con David Cage esplorerà ulteriormente le relazioni tra cinema e videogiochi. Cage riceverà il premio Stella della Mole e condividerà la sua visione sul ruolo dei videogiochi nella narrazione moderna. La masterclass sarà accessibile gratuitamente previa prenotazione sul sito del museo a partire dal 14 giugno.

