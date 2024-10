Il nuovo Like a Dragon doveva essere un gioco sulla pesca con protagonista Kiryu

Il noto studio di sviluppo RGG ha rivelato di aver considerato uno spin-off della serie Like a Dragon incentrato sulla pesca del tonno, prima di optare per il prossimo titolo con protagonista Goro Majima ambientato alle Hawaii.

In un'intervista al PlayStation Blog, il direttore dello studio RGG Masayoshi Yokoyama ha svelato che durante lo sviluppo di Like a Dragon: Infinite Wealth era stata valutata l'idea di uno spin-off chiamato "Like a Dragon: Tuna". Il gioco avrebbe visto il protagonista storico Kazuma Kiryu nei panni di un pescatore di tonni impegnato in battaglie contro pescherecci.

Sebbene questo concept non si sia concretizzato, ha ispirato lo spin-off effettivamente in lavorazione, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, in uscita a febbraio 2025. Il nuovo titolo vedrà un Goro Majima amnesico riscoprire la propria identità tra combattimenti in tempo reale nello stile classico della serie.

Una novità senza precedenti? Per la prima volta nella serie il protagonista potrà saltare. Yokoyama ha spiegato che questa meccanica è stata aggiunta perché "il personaggio di Majima sembra particolarmente adatto al salto". Altra novità sarà lo stile di combattimento "Lupo di mare", che permetterà al protagonista di impugnare due spade corte e utilizzare "strumenti da pirata".

Il direttore ha paragonato gli spin-off della serie a "pasti ben bilanciati e proporzionati", in contrasto con l'approccio "all you can eat" dei titoli principali. Questo formato più conciso mira, dunque, a offrire un'esperienza adatta ai giocatori adulti con meno tempo a disposizione.