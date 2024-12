Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sarà più lungo di Gaiden, quasi per errore

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è il prossimo titolo della serie in uscita il 21 febbraio per PC, PS4/PS5 e Xbox One/Xbox Series X|S. Questo nuovo titolo action incentrato sul personaggio di Majima è uno spin-off di Infinite Wealth, ma sarà significativamente più lungo del precedente spin-off della serie, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Nonostante Like a Dragon Gaiden fosse stato apprezzato dai fan proprio per il suo formato compatto, gli sviluppatori di RGG Studio hanno spiegato che l'aumento della durata di Pirate Yakuza in Hawaii non è stato intenzionale. Il direttore Masayoshi Yokoyama ha dichiarato: "Il volume è aumentato a causa della storia stessa".

Yokoyama ha chiarito che la lunghezza di un gioco è determinata dalla sua trama principale, e in questo caso la storia di Pirate Yakuza in Hawaii è risultata 1,3 volte più lunga di quella di Gaiden, portando naturalmente a un gioco più esteso.

Il direttore ha sottolineato che sarebbe possibile allungare artificialmente un gioco aggiungendo missioni secondarie, ma nel caso di Pirate Yakuza in Hawaii ciò non è stato necessario. "La mappa è enorme, ci sono molti luoghi da visitare e ci sono ancora funzionalità che non abbiamo annunciato", ha spiegato Yokoyama.

Un indicatore concreto della maggiore portata di questo titolo rispetto a Gaiden è il prezzo di vendita: Pirate Yakuza in Hawaii costerà 59,99€, 10 euro in più rispetto al suo predecessore.