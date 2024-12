Project Century (il nuovo Like a Dragon) non sarà affatto come vi immaginate

Il nuovo gioco della serie Like a Dragon, intitolato provvisoriamente Project Century, è stato presentato ai Game Awards 2024 con un trailer che ne ha mostrato l'ambientazione nell'era Taisho giapponese (1912-1926), seppur rimanendo enigmatico sulla trama. Ebbene, il direttore dello studio Ryu Ga Gotruku, Masayoshi Yokoyama, ha commentato le teorie dei fan sul titolo, affermando che nessuna è corretta finora.

Yokoyama ha confermato che il protagonista sarà un nuovo personaggio originale, creato appositamente per questo capitolo della serie. Il gioco manterrà lo stile sopra le righe tipico del franchise, ma non è ancora chiaro se conserverà l'impostazione open-world JRPG dei capitoli più recenti.

Il trailer mostra scorci di una città presumibilmente importante, con trasporti pubblici, che alcuni ipotizzano possa essere Kobe. I personaggi indossano abiti d'epoca, a eccezione del protagonista che si distingue per una giacca nera con dettagli rossi. Le sequenze di combattimento appaiono particolarmente brutali e viscerali.

Lo studio Ryu Ga Gotruku è noto per la sua accurata rappresentazione del Giappone nei propri titoli, quindi è lecito aspettarsi lo stesso livello di dettaglio anche per questo nuovo capitolo ambientato all'inizio del XX secolo. Tuttavia, Yokoyama ha dichiarato che "non abbiamo incluso informazioni che permettessero di indovinare" nel teaser trailer, lasciando ancora molti misteri da svelare.

Al momento le informazioni ufficiali sono limitate. È stato confermato che si tratta di un action-adventure, in linea con i precedenti titoli dello studio, ma non è chiaro se manterrà l'impostazione open-world degli ultimi capitoli. L'ambientazione nell'era Taisho rappresenta una novità per la serie, solitamente ambientata in epoche più recenti.

Il team di sviluppo ha dichiarato che condividerà ulteriori dettagli su Project Century solo quando saranno pronti. I fan dovranno, quindi, pazientare ancora per scoprire di più su questa nuova, promettente avventura nel Giappone di inizio Novecento.