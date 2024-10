Il peggior titolo di Super Mario della storia sta per essere rimesso a nuovo

Un appassionato sviluppatore sta lavorando a un remake non ufficiale di Hotel Mario, il controverso gioco per Philips CD-i uscito nel 1994. L'annuncio è stato dato dallo stesso creatore, noto come @TiniestTurtles, che ha pubblicato un teaser del progetto chiamato "Hotel Mario ReBooked".

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Hotel Mario era uno dei titoli nati dalla breve collaborazione tra Nintendo e Philips, dopo il fallimento dell'accordo con Sony per una versione CD del Super Nintendo. Il gioco originale ricevette critiche tiepide all'epoca, ma col tempo è diventato oggetto di culto tra gli appassionati, nonostante sia considerato da molti uno dei peggiori giochi di Mario.

Il remake non ufficiale sembra voler dare nuova vita a questo capitolo dimenticato della saga di Mario. Nel teaser pubblicato, lo sviluppatore ha utilizzato alcune tracce audio inedite composte originariamente da Marc St. Regis per il gioco del 1994, aggiungendo un tocco di autenticità al progetto.

"Spero che questo soddisfi la sete di tutti", ha dichiarato lo sviluppatore.

Il creatore ha spiegato di aver rilasciato questo primo assaggio del remake a causa delle numerose richieste ricevute dai fan. Tuttavia, non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale per Hotel Mario ReBooked.

Questo progetto si inserisce nel filone dei remake amatoriali di vecchi giochi, un fenomeno sempre più diffuso tra gli appassionati di retrogaming. Spesso questi lavori permettono di riscoprire e rivalutare titoli del passato, dando loro una seconda chance agli occhi dei giocatori moderni.

Resta da vedere quale sarà la reazione di Nintendo, notoriamente protettiva verso le proprie proprietà intellettuali, di fronte a questo remake non ufficiale di un gioco nato da una collaborazione ormai conclusa da tempo.