Il Mario Day sta arrivando! LEGO raddoppia i punti e offre kit in regalo

Il Mario Day è ormai alle porte e i fan dell’idraulico baffuto di casa Nintendo si preparano a festeggiare. Questa giornata speciale, che si celebra ogni anno il 10 marzo, è un’occasione perfetta per omaggiare il celebre personaggio e il suo universo ricco di avventure. Per rendere l’evento ancora più entusiasmante, LEGO ha deciso di lanciare alcune promozioni imperdibili dedicate a tutti gli appassionati. Tra queste spicca il raddoppio dei punti VIP per ogni acquisto effettuato sullo store ufficiale fino all’11 marzo, un vantaggio che permetterà ai collezionisti di accumulare crediti extra da utilizzare per sconti o premi esclusivi in futuro.

LEGO Mario Day, perché approfittarne?

Ma le sorprese non finiscono qui. LEGO ha pensato anche a un regalo per chi deciderà di acquistare prodotti a tema Super Mario. Con una spesa minima di 40€, infatti, sarà possibile ricevere gratuitamente il set Mario Kart - Toad (Pit Crew), un’aggiunta perfetta per ampliare la propria collezione. Questo piccolo kit celebra uno dei personaggi più amati della saga e si ispira al mondo delle corse di Mario Kart, rendendolo un gadget imperdibile per gli appassionati. Offerte come queste sono l’ideale per chi ha già in mente di acquistare nuovi set LEGO e vuole approfittare di un extra in omaggio.

Inoltre, l’evento potrebbe riservare altre sorprese. Negli ultimi anni, LEGO ha spesso utilizzato occasioni speciali per annunciare nuovi prodotti, e il Mario Day potrebbe non fare eccezione. I fan più attenti sperano che il 10 marzo vengano svelati nuovi set LEGO a tema Mario, magari legati a livelli iconici dei videogiochi o a personaggi ancora inediti nella collezione. Se così fosse, si tratterebbe di una notizia entusiasmante per i collezionisti, che potrebbero trovarsi davanti a nuove possibilità per arricchire il proprio universo LEGO Super Mario.

Insomma, il Mario Day 2025 si prospetta un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del regno dei funghi e dei mattoncini LEGO. Se siete fan di Super Mario e avete in mente di ampliare la vostra collezione, questa è l’occasione giusta per approfittare delle offerte, ottenere un regalo esclusivo e, chissà, scoprire anche qualche novità inedita. Restate sintonizzati per non perdere nessun annuncio e preparatevi a festeggiare con stile il personaggio che ha segnato la storia dei videogiochi.

