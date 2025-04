Il tutorial sulle funzioni di Switch 2 sarà a pagamento

Nintendo è finalmente scesa un po' più nel dettaglio riguardo alla sua attesissima nuova console, la Switch 2, e con essa ha svelato parte della line-up di lancio che accompagnerà il debutto sul mercato. Tra i titoli presentati, spicca Nintendo Switch 2 Welcome Tour, un software che si preannuncia come il biglietto da visita interattivo della nuova piattaforma, progettato per guidare i giocatori alla scoperta delle sue innovative funzionalità.

La notizia che ha immediatamente catalizzato l'attenzione, tuttavia, è la conferma ufficiale del suo modello di distribuzione: non sarà un titolo gratuito o incluso nella confezione, ma un software acquistabile separatamente, disponibile esclusivamente in formato digitale sull'eShop Nintendo fin dal giorno del lancio.

Questa decisione, comunicata durante l'evento di presentazione della console, segna un punto di svolta rispetto ad alcune pratiche passate della casa di Kyoto. Sebbene Nintendo abbia una lunga tradizione nel creare esperienze software mirate a dimostrare le peculiarità del proprio hardware – basti pensare all'impatto di Wii Sports (spesso in bundle con Wii), al ruolo di Nintendo Land per Wii U, o persino a 1-2-Switch per la prima Switch (sebbene già venduto a parte) – la scelta di rendere "Welcome Tour" un acquisto obbligatorio e digitale fin da subito sottolinea una precisa strategia commerciale.

Durante la presentazione, Nintendo ha descritto Nintendo Switch 2 Welcome Tour come un'esperienza coinvolgente in cui i giocatori, attraverso un avatar personalizzato, esploreranno una riproduzione virtuale e ingigantita della console Switch 2 stessa. L'obiettivo è chiaro: familiarizzare con l'hardware in modo divertente e intuitivo, scoprendone i segreti e testandone le capacità tramite una collezione di minigiochi e demo tecniche appositamente sviluppate.

Nintendo ha anche mostrato alcuni esempi concreti di cosa attenderà i giocatori. È stato confermato un minigioco di golf putting che sfrutterà i nuovi sensori dei Joy-Con 2. Un'altra sezione del "Welcome Tour" sarà dedicata a dimostrare le capacità audio 3D della Nintendo Switch 2, suggerendo un focus importante su questo aspetto per l'immersività dei giochi futuri.

L'esplorazione della console virtuale non si limiterà ai minigiochi. Sono stati mostrati punti informativi interattivi (contrassegnati da icone specifiche) che, una volta attivati, forniranno spiegazioni dettagliate su caratteristiche hardware chiave, come il nuovo sistema di aggancio magnetico dei Joy-Con 2, confermato per sostituire l'attuale meccanismo a slitta, promettendo maggiore praticità e solidità.

L'annuncio accenderà inevitabilmente un focoso dibattito

La scelta di distribuire Nintendo Switch 2 Welcome Tour come prodotto a pagamento, acquistabile solo digitalmente, apre a diverse interpretazioni. Da un lato, Nintendo potrebbe voler comunicare che si tratta di un prodotto di valore, più ricco e curato di una semplice demo tecnica, con contenuti e rigiocabilità tali da giustificare un prezzo d'acquisto. Potrebbe contenere più minigiochi, sfide o segreti di quanto ci si aspetterebbe da un software introduttivo gratuito. Dall'altro, è innegabile che rappresenti una strategia volta a monetizzare fin da subito ogni elemento software della nuova piattaforma, massimizzando i ricavi fin dal lancio.

Mentre l'entusiasmo per la nuova Nintendo Switch 2 è palpabile, la prospettiva di dover pagare per un'esperienza che funge primariamente da tutorial avanzato ha sollevato qualche sopracciglio. Storicamente, software simili sono stati percepiti come parte integrante dell'esperienza di unboxing e prima configurazione.