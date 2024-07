Uomo condannato a 4 mesi carcere: andava in giro con una replica della Master Sword di Zelda

In un recente incidente a Nuneaton, Warwickshire, Anthony Bray, un uomo di 48 anni, è stato arrestato per il porto di un'oggetto che simulava una lama. I funzionari della videosorveglianza hanno allertato la polizia dopo averlo visto camminare con un oggetto insolito in mano, tenuto ben visibile davanti a sé.

Gli agenti, una volta intervenuti, hanno identificato l'oggetto come una replica della Master Sword, celebre arma del videogioco The Legend of Zelda. In realtà, si trattava di una riproduzione con una lama di 15 cm estraibile su pressione di un pulsante. Nonostante Bray avesse dichiarato di averla acquistata come giocattolo antistress, è stato arrestato per porto abusivo di arma bianca.

La legge del Regno Unito è severa riguardo al porto di armi bianche in luoghi pubblici, proibendolo a meno che non vi sia una giustificazione valida. Questa legislazione include anche oggetti che possano sembrare armi, anche se in realtà non lo sono. È consentito portare solo coltellini con lame che non superano i 7,6 cm e che siano pieghevoli.

In tribunale, Bray ha tentato di minimizzare, spiegando che non intendeva utilizzare l'oggetto come arma. Tuttavia, è stato condannato a quattro mesi di carcere e al pagamento di una multa di 154 sterline. Il sergente Spellman della Patrol Investigations Unit ha commentato: "Abbiamo una tolleranza zero per gli oggetti con lame portati in pubblico. Ci sono molti altri tipi di giocattoli antistress che non includono lame. Un maggiore senso di responsabilità avrebbe potuto evitare questa situazione completamente".

Insomma, se volete usare la Master Sword fatelo solo con il videogioco, che potete tranquillamente acquistare su Amazon. Per il resto, tenetela a casa ben custodita.