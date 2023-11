Lo splendido Amiibo di Zelda da Tears of the Kingdom è di nuovo disponibile!

Arrivato sul mercato la scorsa settimana, e praticamente andato a ruba al punto da finire esaurito su di una moltitudine di store, l'Amiibo dedicato alla Principessa Zelda, così come vista nel recente (e bellissimo), Tears of the Kingdom, AKA uno tra i migliori titoli per Nintendo Switch di sempre, è diventato subito uno degli oggetti più ricercati dai collezionisti Nintendo, soprattutto considerato il suo prezzo di appena 16,98€ che lo ha mandato praticamente sold out ovunque.

Scopri il nostro canale TikTok!

La buona notizia? A quanto pare GameStop pare essersi accaparrata uno stock decisamente molto ampio di queste splendide statuine, tanto che l'Amiibo dedicato alla Principessa Zelda non solo è disponibile, ma non ha subito alcun sovrapprezzo, ed è acquistabile con consegna immediata al suo prezzo originale!

Amiibo Zelda, chi dovrebbe acquistarlo?

Attesissimo dai fan, a cui auguriamo davvero di essersela accaparrata, questo Amiibo ha, fondamentalmente, due tipologie di acquirenti di riferimento: i collezionisti di Amiibo in generale, ed i fan della serie The Legend of Zelda che, magari, dopo l'uscita del bellissimo Tears of the Kingdom, avranno ora la voglia di acquistare uno splendido collezionabile a tema.

In tal senso, non c'è dubbio che questo Amiibo sia un acquisto ideale per entrambi, magari quasi "obbligato" per i primi, ma per i secondi certamente consigliato, vista non solo la bellezza dello sculpt, ma anche quella che è la collezionabilità media degli Amiibo dedicati alla serie di Zelda, generalmente ricercatissimi dai collezionisti e, per questo, spesso venduti quasi da subito a prezzi di molto maggiorati.

Per quanto concerne il prezzo, come detto in apertura, GameStop non ha proposto alcun sovrapprezzo su questo splendido Amiibo, e questo anche al netto del fatto che esso sia esaurito praticamente ovunque, Amazon compreso! Per questo vi invitiamo a non pensarci troppo e ad acquistarlo subito perché, diversamente, un po' come successo, ad esempio, all'Amiibo dedicato a Sephiroth, è plausibile che questo prodotto finisca ben presto per esaurirsi, finendo poi nel circolo vizioso del bagarinaggio online, che ne aumenterà il prezzo a dismisura. Dunque perché attendere?

Bellissima, rifinita, e perfetta da affiancare al già bellissimo Amiibo dedicato a Link, questa statuetta della Principessa Zelda è davvero imperdibile e, visto il prezzo bassissimo, vi suggeriremmo di non perdere l'occasione di acquistarla, visitando ora la pagina dedicata al prodotto prima che l'articolo vada esaurito.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Gamestop

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!