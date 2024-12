Indiana Jones e l'Antico Cerchio, dove trovare le Chiavi Antiche | Guida

Anche se la maggior parte dei misteri in Indiana Jones e l'Antico Cerchio si trovano all’interno di una sola regione, la missione del Forziere del Serpente ti porterà in un’avventura intorno al mondo, visitando alcune delle località già esplorate in precedenza per poter aprire un forziere appartenente al villain Emmerick Voss. Le chiavi necessarie per aprirlo si trovano in luoghi nascosti e difficili da raggiungere, quindi è improbabile che tu le abbia già scoperte prima di trovare il Forziere nel campo di Voss.

Ecco perché in questa guida ti spiegheremo dove trovare tutte e tre le Chiavi Antiche necessarie per aprire il forziere e completare la missione del Forziere del Serpente in Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Come iniziare la missione del Forziere del Serpente

La missione ha inizio nella regione di Sukhothai, precisamente nel campo di Voss. Teletrasportati al checkpoint più vicino, il Wat Chana Songkhram, quindi striscia sotto il muro, dirigiti a sinistra e attraversa il ponte per raggiungere il campo.

Troverai utile indossare l’Uniforme dell’Esercito Reale, reperibile nel campo di Voss, per muoverti più facilmente (qui trovi la guida con le istruzioni dettagliate su dove trovare tutti i travestimenti).

Una volta attraversato il ponte ed entrato nel campo, gira a destra: vedrai una tenda verde dall’altra parte di un camion. All’interno di questa tenda si trova il Forziere del Serpente. Salta oltre il muro basso alla fine della recinzione, entra nella tenda e troverai la Lettera di Voss su un tavolo accanto al forziere.

Dove trovare le chiavi antiche

La Lettera di Voss rivela che le chiavi del Forziere del Serpente sono sparse in tre luoghi distinti: Città del Vaticano, Giza e Shanghai. Dovrai tornare in queste località per raccoglierle tutte, quindi fare ritorno al campo di Voss per aprire il forziere.

Chiave di Città del Vaticano

La Chiave Vaticana si trova nella zona sotterranea sotto il Sito di Scavo. Sarà sicuramente passato un po’ di tempo da quando l’hai esplorata, quindi orientarti potrebbe risultare complicato.

Teletrasportati al Sito di Scavo e scendi nel pozzo usando le piattaforme per attutire la caduta. Una volta nella grande camera aperta in fondo, gira dietro di te e passa attraverso la piccola apertura nel muro. Segui il corridoio, poi salta nel buco e nuota attraverso la porta sommersa. Continua a nuotare fino a raggiungere una stanza più grande. Prosegui diritto e leggermente a sinistra. Esci dall’acqua, attraversa il varco nel muro e segui le torce fino a trovare una rampa in discesa. Alla base, gira a destra e striscia attraverso il piccolo varco. Infine, nuota verso il muro opposto e cerca un passaggio sommerso. Solleva il legno che blocca il percorso per trovare la Chiave Vaticana Antica in cima alle scale.

Chiave di Giza

La Chiave di Giza si trova presso il sito di scavo della Tomba di Khentkawes, facilmente riconoscibile per l’ascensore centrale.

Dirigiti all’ascensore al centro dell’area di scavo, ma invece di scendere, segui il tubo dell’acqua verso l’area in cui i nazisti stanno pompando l’acqua. Prendi la prima a destra, sali le scale e gira a sinistra per raggiungere una grande camera allagata. Attraversa la stanza, evitando i nemici, e tuffati nell’acqua contro la parete opposta. Troverai un passaggio sommerso bloccato da un pezzo di legno. Rimuovi il legno e nuota per trovare la Chiave Antica di Giza.

Chiave di Shanghai

Raggiungere la Chiave di Shanghai richiede di tornare al punto in cui Indy e Gina hanno trovato l’aereo.

Attraversa i tetti, salta la breccia e scendi nell’edificio di fronte, che è ancora in fiamme. Mantieniti sulla destra, supera il buco nel pavimento e continua fino a uscire dall’edificio. Salta tra i tetti, raggiungi un vicolo stretto e attraversa l’edificio collegato fino a scendere a terra vicino a un canale con un ponte distrutto. Segui il canale, tuffati nell’acqua e cerca un passaggio sommerso bloccato da un altro pezzo di legno. Rimuovilo e nuota per trovare la Chiave Antica di Shanghai.

Aprire il Forziere del Serpente

Una volta raccolte tutte e tre le chiavi, torna al campo di Voss a Sukhothai. Usa le chiavi per aprire il Forziere del Serpente e scopri una Reliquia Antica custodito al suo interno.