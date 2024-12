Indiana Jones e l'Antico Cerchio: dove trovare tutti i travestimenti | Guida

In Indiana Jones e l'Antico Cerchio ti imbatterai in numerosi fascisti e nazisti ostili, i quali non esisteranno a colpirti o spararti a vista appena ti vedranno; ovviamente lo stealth è una soluzione, ma quanto sarebbe più comodo camminare tranquillamente in mezzo a loro? Fortunatamente, questi brutti ceffi non sono molto furbi e potrai evitarli facilmente se ti mimetizzi adeguatamente grazie a dei travestimenti nascosti in ogni location del gioco.

In questa guida, quindi, ti spiegheremo nel dettaglio dove trovare tutti i travestimenti disponibili nel gioco, divisi per tipologia e location.

Fino a ora, abbiamo scoperto cinque travestimenti in Indiana Jones e l'Antico Cerchio, senza contare l’outfit classico da avventuriero di Indy. Questi travestimenti si trovano in diverse aree della campagna. Alcuni, come le uniformi vere e proprie, sono più efficaci di altri. Nonostante ciò, fai attenzione: i generali potrebbero comunque smascherarti, per cui se vedi un nemico a cui si alza la barra dell'avvistamento allontanati comunque per non farti beccare.

Nota: ottenere un travestimento ti fornisce anche una chiave corrispondente, utile per sbloccare porte in determinate aree.

Travestimento da ecclesiastico (Vaticano)

Il travestimento da ecclesiastico è il primo che ottieni in Indiana Jones e l'Antico Cerchio. Non puoi perderlo, poiché fa parte della trama principale. Dopo essere arrivato alla camera sotterranea della Biblioteca Apostolica, Padre Antonio ti consegnerà questi abiti, permettendoti di muoverti liberamente in molte aree del Vaticano.

Travestimento da Camicia Nera (Vaticano)

Prosegui nella missione principale a Città del Vaticano fino a incontrare Gina. Seguila fino alla Cappella Sistina, dove si attiverà una scena. Noterai una zipline che ti permette di attraversare fino al balcone opposto. Gira e attraversa il varco nella recinzione.

Elimina la squadra fascista sottostante e raccogli l’uniforme posata sullo sgabello. Questo travestimento non solo ti rende invisibile alla maggior parte dei soldati fascisti, ma ti consente anche di partecipare a un torneo di boxe clandestino per guadagnare più lire (completando anche l'attività dedicata).

Travestimento da scavatore (Giza)

Il travestimento da scavatore sotto il sito di scavo della Sfinge. È legato a una missione secondaria chiamata Santuario dei Guardiani. Avvicinandoti al lato sinistro della Sfinge, noterai numerosi soldati. Scendi verso l’ingresso, dove troverai Gina ad aspettarti. Sul tavolo troverai il travestimento da scavatore.

Questa missione secondaria prevede diversi passaggi, quindi il travestimento sarà utile. Alla fine, sarai ricompensato con uno dei frammenti di stele di Giza.

Uniforme della Wehrmacht (Giza)

L'Uniforme della Wehrmacht si trova nel Sito di Scavo del Tempio, nella parte settentrionale di Giza. Il nostro consiglio è quello di ottenerla alla fine della missione principale L’Idolo di Ra: dopo essere scappato dalla struttura settentrionale e dal Sito di Scavo del Tempio, raggiungerai un avamposto di guardie vicino all’uscita.

Sul retro della torre, noterai una trave su cui puoi arrampicarti con la frusta. Attraversa il parapetto per raggiungere il lato opposto, entra dalla finestra ed elimina il soldato solitario. Troverai l’uniforme nella stanza sottostante.

Uniforme dell’Esercito Reale (Sukhotai)

L’Uniforme dell’Esercito Reale si trova nella parte settentrionale della regione di Sukhotai, dietro il Campo di Voss. Quando potrai esplorare liberamente Sukhotai, ti verrà chiesto durante la storia principale di acquistare un dispositivo per respirare. Poiché avrai bisogno di soldi, dovrai recarti a nord, al Campo di Voss. Nella struttura principale troverai una cassaforte con lingotti d’oro, che ti frutteranno parecchi baht.

Nell’area a sinistra del campo, vicino a una zona di lavaggio per le guardie fasciste, troverai l’Uniforme dell’Esercito Reale su uno stendino accanto a una guardia senza maglietta.

Questo è tutto per la nostra guida sui travestimenti in Indiana Jones e l'Antico Cerchio. Ora potete camminare inosservati in ogni ambientazione del gioco!