Indiana Jones, il videogioco è entrato in produzione

Verso l’inizio del 2021, Bethesda annunciò di essere al lavoro su un videogioco di Indiana Jones. La nuova IP, di cui si conosce davvero poco, sembrava però parecchio lontana. Lo sviluppatore incaricato, infatti è MachineGames, che si è dotata di un nuovo artista che prima ha lavorato presso Arkane Lyon per Deathloop. Il lavoro dell’artista pare però essersi concluso e con l’uscita della prossima esclusiva temporale di casa PlayStation 5 che si avvicina (arriverà a novembre) ora la nuova incarnazione videoludica dell’archeologo più famoso della storia della cultura pop è finalmente entrata in produzione.

A svelarlo è il curriculum di un’artista, Rik Nieuwdrop. Lo sviluppatore ha aggiornato il suo profilo LinkedIn, specificando che da marzo 2021 ha cominciato a lavorare come Lighting Artist sul nuovo videogiochi di Indiana Jones. “I dettagli arrivano più avanti”, ha specificato, segno che ovviamente al momento non può condividere assolutamente nulla del suo lavoro e considerando che né Bethesda né MachineGames sono tornate sull’argomento è molto probabile che il tutto sia sotto un classica NDA, ovvero un accordo di non divulgazione.

Un particolare interessante riguarda la collaborazione tra MachineGames e Arkane Lyon. I due studi infatti hanno collaborato insieme proprio per Deathloop. Quasi naturale dunque che l’artista sia passato al lavoro sul nuovo videogioco di Indiana Jones. E non è ovviamente escluso che non appena l’esclusiva PlayStation 5 verrà pubblicata, Arkane non decida di dare una mano al team che sta lavorando alla nuova avventura videoludica del franchise creato da George Lucas. Al momento sono solo speculazioni ma conoscendo le ambizioni di Bethesda in merito al titolo, che ha come director Todd Howard, nulla è da escludersi.

Del nuovo gioco di Indiana Jones sappiamo davvero molto poco. Il teaser trailer divulgato a inizio anno ha svelato la possibile ambientazione, che potrebbe essere tutta italiana. Gli indizi nel trailer, infatti, portano tutti quanti a Roma. Purtroppo siamo abbastanza sicuri che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di scoprire la vera natura del titolo, anche se non è escluso che un teaser trailer possa mostrarsi all’E3 2021, magari sul palco della conferenza Microsoft, che in questo caso dovrebbe fungere da distributore/publisher del gioco vista l’acquisizione di Bethesda. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi, dunque continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo.