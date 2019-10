Intel: “Bisogna incoraggiare più donne a entrare nel mondo dei videogame”

Intel è tra le compagnie più attive nel mondo degli eSports e nel garantire una maggiore diversità e inclusività all'interno del mondo videoludico.

Intel è un grande nome nel mondo degli eSport, non solo perché le sue CPU e i suoi SSD sono utilizzati da molte organizzazioni, ma anche perché la compagnia stessa è da tempo coinvolta con i giocatori professioni. Intel sta lavorando mondo con il mercato dell’eSport nel Regno Unito, sopratutto grazie alla guida di Scott Gillingham, capo della sezione eSports e gaming UK.

Gillingham ha parlato con pcgamesn.com a proposito della diversità all’interno degli eSports e ha affermato che, a suo parere, le compagnie e le organizzazioni potrebbero fare molto di più per migliorare la situazione. “Quest’anno alle finali dell’Intel Extreme Master c’è stata una finale di CS:GO per i team femminili ed è stata vinta da Team Dignitas, il quale è nato nel Regno Unito molti anni fa. All’epoca il nostro obbiettivo era di dare spazio alle giocatrici e dare loro l’opportunità di essere competenti su un grande palco e fare in modo di ispirare più donne a prendere parte al mondo dei videogame. Ora sta accadendo proprio questo.”

Gillingham spiega che, per quanto attualmente il mondo degli eSports sia dominato dagli uomini, la cosa sta iniziando a cambiare. Anche altre corporazioni stanno agendo in tal senso.

C’è ancora molto da fare per portare maggiore diversità all’interno del settore, ma Intel è in prima posizione per fare in modo che questo accada, grazie ai suoi investimenti nel mondo dell’eSports: la compagnia è infatti ben nota per il suo impegno verso l’inclusività. Diteci, voi cosa ne pensate degli sforzi di Intel?