Questi "guanti da gaming" sono tanto stupidi quanto geniali

Vi è mai capitato, soprattutto durante l'inverno, che le vostre mani diventino gelide durante una lunga sessione di gaming? Se la risposta è sì, a fare al caso vostro potrebbe essere il "Magma Glove", un vero e proprio guanto da gaming ideato dall'azienda GamerTech, progettato per mantenere le vostre mani alla temperatura ottimale per il gaming.

Il Magma Glove utilizza il "Thin Film Thermal Regeneration", ovvero un foglio di grafene flessibile che trasporta il calore in tutto il guanto senza compromettere il comfort e, ovviamente, la possibilità di premere agilmente i pulsanti nella tastiera.

Il produttore ha persino consultato i professionisti degli esport sul Magma Glove, con membri di Oxygen Esports che lo hanno testato e offerto feedback. Non è ancora chiaro se attrezzature come questa sarebbero consentite durante una competizione ufficiale, poiché potrebbe essere considerato come un vantaggio.

Sul suo sito web, Gamer Tech afferma che il guanto è perfetto per "riscaldamenti pre-partita, routine di allenamento, sessioni di pratica e persino competizioni". Non c'è menzione esplicita di tornei professionali, ma la decisione sarebbe lasciata agli organizzatori individuali, poiché alcuni sono solo online, mentre ad esempio l'IEM dovrebbe considerare anche le implicazioni LAN.

Una delle sue caratteristiche più peculiari è il design, dato che sembra più un guanto da boxe che da "gaming": date le implicazioni pratiche di questa periferica, un design semplice simile a un normale paio di guanti sarebbe stato sufficiente, mentre i produttori hanno deciso di rendere il prodotto più simile ai guantoni indossati da Jin Kazama in Tekken.

In ogni caso, se siete interessati all'acquisto vi interesserà sapere che al momento non c'è l'opzione per acquistare il guanto sul sito di GamerTech, ma è possibile iscriversi alla lista di distribuzione per pi poi agire quando i preordini saranno attivi.