eSport, il mercato è in crescita: in Italia arriverà a 1,6 miliardi di dollari

Sono sempre di più gli appassionati di eSport: oggi si contano più di 290 milioni di utenti in tutto il mondo, e il numero è destinato a crescere nei prossimi anni. Anche in Italia l'attenzione verso questo mercato sta aumentando e il suo valore potrebbe raggiungere gli 1,6 miliardi di dollari già nel 2024.

A dirlo è l'ultimo report di Rome Business School, "Lo sport come traino dell'economia italiana. Esports e Ryder Cup 2023 come opportunità di crescita", che ha studiato l'evoluzione del panorama delle competizioni videoludiche.

La crescita del mercato degli eSport ha trainato anche il segmento dello streaming: nel 2022 esso valeva già oltre 2 miliardi di dollari, ma entro il 2025 toccherà quota 3,5 miliardi di dollari.

Pexels

Twitch rimane la piattaforma più usata per seguire le dirette (80% degli utenti nel 2022), anche perché è quella dove vengono trasmesse più competizioni.

I numeri italiani

In Italia il mercato Entertainment&Media dovrebbe raggiungere i 40,8 miliardi di euro entro il 2026, e gran parte del merito andrà proprio al segmento del gaming competitivo: si prevede un aumento del 48% entro lo stesso anno.

I videogiocatori italiani sono 14,2 milioni, il 36% della popolazione tra i 6 e i 64 anni. Dalla ricerca emerge che gli appassionati di videogiochi hanno un livello di istruzione e reddito superiori alla media del Paese, e sono più di 1,6 milioni i fan degli eSport che seguono le competizioni più di una volta a settimana.

Con l'aumento dei videogiocatori e dei fan degli eSport è cresciuto anche il giro d'affari dell'industria del gaming: dal 2022 si è assistito a un aumento del 50% di professionisti impiegati nella produzione di titoli in Italia, con un incremento dell'83% degli addetti ai lavori sotto i 36 anni.

Pexels

Cresce anche l'uso degli NFT

Il mondo degli eSport è strettamente legato alle criptovalute e agli NFT: i fan sono interessati a collezionare oggetti e trofei (oggi disponibili come NFT) e sfruttano le criptovalute per effettuare acquisti come carte collezionabili, skin per i personaggi o contenuti personalizzati dai content creator.

In Italia il 67% della fanbase afferma di avere una buona conoscenza dei fan token e degli NFT, acquistandoli e scambiandoli regolarmente.

L'emergere degli eSport e delle loro connessioni con le criptovalute apre a nuove e interessanti opportunità di investimento. "Il futuro promette innovazione e cambiamenti significativi" - afferma Valerio Mancini, Direttore del centro di ricerca di Roma Business School - "e la capacità di adattamento e l'apertura all'esplorazione di questo affascinante territorio saranno fondamentali per mantenere una posizione di rilevanza nel mondo dello sport e dell'intrattenimento sportivo".

Pexels

Secondo Mancini, gli eSport potrebbero rappresentare una minaccia non solo per gli sport tradizionali, ma anche per le forme di intrattenimento più classiche come il cinema e il teatro, le quali dovrebbero cogliere le nuove opportunità di innovazione per non rimanere indietro.

"Con il progredire della tecnologia sta alla tradizione riuscire a fare dell’innovazione la sua arma migliore per rilanciarsi e non la nemesi che rischia di condurre alla definitiva disfatta" conclude Mancini.