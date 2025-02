Kingdom Come Deliverance 2 è ben ottimizzato solo grazie a Xbox Series S (e c'è chi non riesce a svilupparci)

Tobias Stolz-Zwilling, responsabile delle pubbliche relazioni di Warhorse Studios, ha rivelato che lo sviluppo di Kingdom Come: Deliverance 2 (acquistabile su Amazon) per Xbox Series S ha portato benefici all'ottimizzazione del gioco su tutte le piattaforme. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista all'Iron Lords Podcast.

Secondo Stolz-Zwilling, le sfide tecniche poste dalla console meno potente hanno spinto il team a migliorare l'efficienza complessiva del gioco. "Le ottimizzazioni per Xbox Series S hanno aiutato molto per le altre piattaforme", ha affermato, sottolineando come l'esperienza abbia portato a una maggiore attenzione nella programmazione e nell'allocazione delle risorse.

Kingdom Come: Deliverance 2 utilizza una versione personalizzata del CryEngine. Su Xbox Series S il gioco gira a 30 fps, mentre su Xbox Series X e PlayStation 5 offre due modalità: qualità a 30 fps e prestazioni a 60 fps.

La Xbox Series S è stata spesso al centro di dibattiti nel settore videoludico, con alcuni sviluppatori che hanno espresso frustrazione per le sfide di ottimizzazione. Un caso emblematico è stato quello di Baldur's Gate 3, dove Larian Studios ha attribuito il ritardo del lancio su Xbox proprio alle limitazioni della Series S o il team di Black Myth Wukong che ha dovuto addirittura rimandare il gioco a tempo indeterminato.

L'esperienza di Warhorse Studios dimostra come le sfide tecniche possano tradursi in opportunità di miglioramento. L'ottimizzazione per la console meno potente ha portato a soluzioni creative che hanno beneficiato tutte le versioni del gioco, evidenziando l'importanza di un approccio flessibile nello sviluppo multipiattaforma. Forse Spencer tanto torto non lo ha, evidentemente.

Kingdom Come: Deliverance 2 è ora disponibile su Xbox Series X/S, PC e PlayStation 5, offrendo un'esperienza di gioco ottimizzata su tutte le piattaforme grazie al processo di sviluppo inclusivo adottato dal team.