Kingdom Come Deliverance 2: la sceneggiatura è leggermente... enorme

La sceneggiatura di Kingdom Come: Deliverance 2 (acquistabile su Amazon), in uscita il 4 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, si preannuncia come la più lunga nella storia dei videogiochi. Con 2,2 milioni di parole, supera il precedente record detenuto da Baldur's Gate 3.

Lo youtuber ESO_Danny ha condiviso una foto che mostra l'imponente script stampato fronte/retro, mettendolo a confronto con quello del primo capitolo della serie, che contava circa 800.000 parole. Questa differenza evidenzia l'ambizione di Warhorse Studios di creare un'esperienza narrativa ancora più ricca e dettagliata.

Il game director Daniel Vavra ha confermato con orgoglio che il nuovo titolo vanta la sceneggiatura più corposa mai realizzata per un videogioco. Considerando la qualità della scrittura del predecessore, è lecito aspettarsi che questa mole di testo si traduca in una storia avvincente e ben strutturata.

I fan della serie potranno presto immergersi nuovamente nelle avventure di Henry, il protagonista, esplorando un mondo medievale ricco di dettagli e interazioni. L'enorme quantità di dialoghi e contenuti narrativi promette di offrire un'esperienza di gioco profonda e coinvolgente, in linea con le aspettative create dal primo capitolo.

Nel corso delle prossime settimane avrete l'opportunità di leggere la nostra recensione che vi racconterà nei dettagli le nostre impressioni su questo attesissimo sequel.

Il primo capitolo viene ricordato ancora oggi come un titolo unico nel suo genere, particolare in ogni sua forma, dalle meccaniche alla componente simulativa. Nonostante durante la release il titolo soffrì di enormi problemi, l'enorme lavoro degli sviluppatori hanno consentito al gioco di vendere milioni di copie e di investire in un sequel drasticamente più grande.