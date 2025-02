Kingdom Come Deliverance 2 fa record di vendite in sole 24 ore

Kingdom Come: Deliverance 2 (acquistabile su Amazon) ha venduto oltre 1 milione di copie nel suo primo giorno di uscita. L'annuncio è stato dato da Warhorse Studios, sviluppatore del titolo, attraverso i propri canali social ufficiali.

Questo risultato straordinario sottolinea il grande successo e l'attesa che circondavano il sequel dell'apprezzato Kingdom Come: Deliverance. Il traguardo è stato raggiunto molto più rapidamente rispetto al primo capitolo della serie, che impiegò circa due settimane per raggiungere la stessa cifra di vendite.

Lo studio ha espresso la propria gratitudine ai fan con queste parole: "Oltre un milione di voi sono entrati all'interno del nostro mondo. Siamo più che grati per il vostro supporto, grazie per aver reso Kingdom Come: Deliverance 2 un trionfo!"

Il successo immediato di Kingdom Come: Deliverance 2 dimostra come la visione di Warhorse Studios sui giochi di ruolo sia stata ampiamente apprezzata dal pubblico. Questo risultato è ancora più notevole considerando che il gioco è stato venduto a prezzo pieno.

A differenza del suo predecessore, che aveva riscontrato alcuni problemi tecnici al lancio, Kingdom Come: Deliverance 2 sembra aver avuto un debutto più fluido, nonostante la complessità tecnica del gioco.

Questo straordinario inizio suggerisce che anche il nuovo capitolo potrebbe godere di un lungo ciclo vitale, come accaduto per il primo Kingdom Come: Deliverance, che continua ad essere venduto a distanza di anni dalla sua uscita.

Insomma, complimenti a Warhorse per il meraviglioso risultato, assolutamente non scontato in un mercato videoludico del genere. Segno che quando si lavora con passione, amore nella realizzazione di qualcosa di grande livello, i risultati poi arrivano. Che sia di insegnamenti per molte software house e publisher che pensano che basti poco per raggiungere un determinato traguardo.