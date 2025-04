Kingdom Come: Deliverance 2, questa è certamente la miglior mod del gioco

Oramai, la personalizzazione dell'esperienza ludica attraverso le mod create dagli utenti rappresenta ormai una componente fondamentale dell'ecosistema videoludico. Kingdom Come: Deliverance 2 (acquistabile su Amazon), uscito a febbraio, non fa eccezione e ha rapidamente catalizzato l'attenzione di una comunità di modder particolarmente creativa ed eclettica. La varietà delle modifiche disponibili spazia dall'utile al bizzarro, creando un equilibrio perfetto tra funzionalità e puro divertimento nonsense che sta arricchendo l'esperienza di gioco ben oltre le intenzioni originali degli sviluppatori.

L'ultima trovata della comunità di modder ha dell'incredibile: un utente ha deciso di sostituire il protagonista Henry con Shrek, l'iconico orco verde, e il suo fedele cane Mutt con Donkey, il ciuchino parlante. Questa modifica, opera del creativo Omniscye, non altera le voci dei personaggi ma trasforma radicalmente l'aspetto visivo del protagonista e del suo compagno canino, generando situazioni al limite del surreale nell'ambientazione medievale boema del gioco. La potete trovare qui.

Le sei immagini condivise dal modder mostrano scene tanto esilaranti quanto inquietanti: Shrek e Donkey impegnati in combattimenti con le guardie, mentre esplorano villaggi medievali o mentre visitano bagni pubblici, seguendo le tipiche attività che Henry svolgerebbe nel gioco originale. Particolarmente disturbante risulta la visione dell'orco verde che brandisce una spada e si ritrova coperto di sangue dopo gli scontri – un'immagine che sicuramente non avremmo mai immaginato di associare al personaggio della DreamWorks.

Questa non è certo la prima mod stravagante creata per Kingdom Come: Deliverance 2. Prima dell'arrivo di Shrek, i giocatori avevano già potuto sperimentare l'aggiunta di armi iconiche provenienti da altre saghe videoludiche, come la leggendaria Master Sword di The Legend of Zelda. Un'altra modifica particolarmente bizzarra aveva trasformato tutti i personaggi del gioco in scheletri, dotandoli persino di un proprio linguaggio scheletrico, mentre altre modifiche si sono concentrate sul rendere ancora più impegnativa la già difficile modalità Hardcore introdotta di recente.

La bellezza di queste creazioni risiede nella libertà con cui i modder interpretano e rielaborano l'universo di gioco. Per chi fosse interessato ma non volesse rinunciare completamente all'aspetto originale del protagonista, Omniscye ha pensato anche a questo: la modifica è stata separata in due componenti distinte, permettendo di sostituire solo Mutt con Donkey, un compromesso che molti potrebbero trovare più accettabile rispetto alla trasformazione completa.

La community di Kingdom Come: Deliverance 2 continua così a dimostrare quanto il confine tra la fedeltà storica ricercata dagli sviluppatori e la creatività senza limiti dei giocatori sia in realtà molto più fluido e permeabile di quanto si possa immaginare. Questa convivenza tra realismo medievale e follia creativa rappresenta perfettamente l'anima del modding moderno: un dialogo continuo tra le intenzioni degli autori e la reinterpretazione della community.

Mentre Warhorse Studios continua a supportare il gioco con aggiornamenti ufficiali come la modalità Hardcore, i modder proseguono parallelamente nell'espansione non ufficiale dell'universo di gioco, portando la Boemia medievale in direzioni che nessuno avrebbe potuto prevedere. E in questo caso, la direzione è decisamente verde e paludosa.