Un modder di Kingdom Come Deliverance 2 trasforma donne e animali in... sfere di carne

Nel mondo di Kingdom Come: Deliverance 2, dove il realismo storico e la durezza della vita medievale sono cardini dell'esperienza di gioco, emerge una mod che stravolge completamente questi principi trasformando l'ambientazione in un surreale universo di sfere. Creata dall'utente Omniscye su Nexus Mods, la "Sphere World" rappresenta una delle più bizzarre reinterpretazioni del gioco, dove animali, donne e persino porte sono state trasformate in forme sferiche, mentre gli uomini sono diventati praticamente invisibili. Questa stravagante modifica sta attirando l'attenzione della comunità per il suo approccio assurdamente creativo a un gioco altrimenti molto serio.

La premessa della mod è tanto semplice quanto surreale: trasformare ogni elemento del gioco in sfere. "Le sfere hanno preso il controllo del gioco!" annuncia Omniscye nella descrizione della mod, probabilmente con un pizzico di follia. "Gli animali sembrano sfere, le donne sembrano sfere, le porte ora sono sfere. Sono solo sfere ovunque." L'effetto visivo è tanto straniante quanto comico, con polli perfettamente rotondi che si muovono per le strade dei villaggi e porte sferiche che, in qualche modo misterioso, continuano a funzionare.

Un'esperienza di gioco trasformata dalla follia creativa

Tra le caratteristiche principali elencate dal creatore troviamo: animali trasformati in sfere che "rotolano, rimbalzano, sono selvaggi"; donne anch'esse mutate in sfere, con tanto di avvertimento "buona fortuna a flirtare con loro"; porte sferiche di cui è meglio non chiedersi il funzionamento; e uomini per lo più invisibili, con la spiegazione che "gli esperimenti della forgia di Radavan sono andati molto male". Il tutto è accompagnato da un importante disclaimer: scattare foto in modalità foto può causare il crash del gioco.

Omniscye non si è fermato qui. Tra le sue 18 mod create per KCD2 in soli 27 giorni dall'uscita del gioco, spicca anche "No One Cares", una modifica che fa sì che nessun personaggio non giocante si interessi minimamente alle azioni di Henry. "Gli NPC ignoreranno completamente Henry. Niente più guardie fastidiose che ti inseguono per i crimini, niente più abitanti dei villaggi che reagiscono alle tue azioni: è come se Henry non esistesse!" spiega il creatore.

Questa mod porta con sé una conseguenza drastica: l'impossibilità di completare qualsiasi missione. "Dato che non gliene importa nulla, non puoi fare missioni... DAVVERO NON GLIENE IMPORTA NULLA!" Per questo motivo, è sconsigliato utilizzarla su un salvataggio a cui si tiene particolarmente. Lo stesso avvertimento si applica alle altre creazioni di Omniscye, come la mod che "trasforma i carri in spade" o quella che "fa semplicemente sparire la mappa".

Se questo è ciò che la comunità di modder di Kingdom Come è in grado di produrre in un solo mese, l'attesa per gli strumenti ufficiali di modding promessi dagli sviluppatori si fa sempre più interessante. La creatività assurda e senza limiti mostrata finora promette un futuro ricco di sorprese per il mondo medievale di Kingdom Come: Deliverance 2, sia che si tratti di rendere il gioco più realistico o, come in questo caso, di trasformarlo in un surreale parco giochi sferico.