Ti è piaciuto Kingdom Come Deliverance 2? Ecco 5 giochi che dovresti provare

Dopo sette anni di sviluppo, Kingdom Come: Deliverance 2 di Warhorse Studios è stato finalmente rilasciato nel febbraio 2025. Il gioco amplia notevolmente tutto ciò che di piacevole c'era nel suo predecessore, raddoppiando in particolare gli elementi RPG e immersive-sim. Anche il combattimento, le interazioni con gli NPC e altre meccaniche di gioco sono state migliorate, così come le sue capacità tecniche e la sua rifinitura generale.

Insomma, così come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, parliamo di una vera e propria chicca. Se, quindi, anche tu sei rimasto impressionato da Kingdom Come: Deliverance 2 e sei alla ricerca di giochi simili - medievali o meno - sei nel posto giusto: fortunatamente ce ne sono molti che meritano di essere provati, e te li racconteremo in questo articolo!

Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2 è il tanto atteso sequel di uno dei giochi di ruolo action più innovativi e amati degli ultimi anni, un titolo che ha conquistato i fan con il suo sistema di combattimento dinamico, il mondo aperto vasto e ricco di segreti, e una narrazione che mescola elementi dark fantasy con un tocco di originalità. Sviluppato da Capcom e disponibile su PC e console di nuova generazione, il gioco è un viaggio epico in un mondo oscuro e pericoloso, dove ogni scelta conta e ogni battaglia è un test di abilità e strategia.

Nel ruolo dell'Arisen, un eroe destinato a confrontarsi con un drago leggendario e a plasmare il proprio destino, esplorerai un mondo vasto e dettagliato, ricco di città vivaci, lande desolate e dungeon intricati. La trama, pur mantenendo un tono epico e misterioso, si focalizza sulle scelte del giocatore e sulle conseguenze delle sue azioni, con personaggi memorabili e momenti narrativi che lasciano il segno. Il sistema di "Pawn" (pedine), una delle caratteristiche distintive della serie, ritorna migliorato: puoi creare il tuo compagno personalizzato e reclutare altri due pedine gestite dall'IA, progettate da altri giocatori, per formare un gruppo unico e versatile.

Il gameplay di Dragon's Dogma 2 è il cuore pulsante dell'esperienza. Il sistema di combattimento è stato ulteriormente affinato, con una vasta gamma di classi (vocazioni) che offrono stili di gioco radicalmente diversi, dal guerriero che brandisce spade giganti al mago che scatena incantesimi devastanti. Inoltre, le battaglie sono intense e spettacolari, con nemici di grandi dimensioni che richiedono strategia e coordinazione per essere sconfitti. Scalare un ciclope o un grifone per attaccare i suoi punti deboli rimane un momento emozionante e gratificante, mentre le abilità speciali e le combo aggiungono profondità al sistema di combattimento.

Pillars Of Eternity 2: Deadfire

Pillars of Eternity II: Deadfire è un gioco di ruolo isometrico che rappresenta l'apice del moderno revival degli RPG classici, un titolo che combina una narrazione profonda, un mondo ricco e un gameplay strategico per offrire un'esperienza indimenticabile. Sviluppato da Obsidian Entertainment e pubblicato nel 2018, Deadfire è il sequel del pluripremiato Pillars of Eternity, e porta i giocatori in una nuova avventura epica attraverso l'arcipelago esotico e pericoloso di Deadfire.

Nel ruolo del Custode, un protagonista personalizzabile con un legame mistico con le anime e un passato carico di conseguenze, ti ritroverai a inseguire Eothas, un dio antico che ha preso possesso di una gigantesca statua di pietra e sta seminando il caos attraverso l'arcipelago di Deadfire. La trama è ricca di sfumature morali, scelte difficili e personaggi complessi, con dialoghi ben scritti e ramificazioni che influenzano il mondo e le relazioni con i tuoi compagni. L'arcipelago di Deadfire è un luogo vibrante e diversificato, popolato da fazioni in conflitto, culture esotiche e creature misteriose, ognuna con le proprie ambizioni e motivazioni.

Il gameplay di Pillars of Eternity II: Deadfire è una perfetta fusione di strategia e ruolo. Il sistema di combattimento in tempo reale con pausa tattica permette di pianificare ogni mossa con precisione, sfruttando le abilità uniche di ogni membro del party e adattandosi alle sfide sempre più complesse. Le classi, o "multiclassi", offrono una vasta gamma di combinazioni, permettendo di creare personaggi altamente personalizzati e adatti al proprio stile di gioco. Infine, la gestione della nave, una novità introdotta in questo capitolo, aggiunge un ulteriore livello di strategia, con viaggi per mare, battaglie navali e decisioni che influenzano il corso della tua avventura.

Pentiment

Pentiment è un'avventura narrativa ambientata nel XVI secolo, un periodo storico ricco di cambiamenti e conflitti. Sviluppato ancora una volta da Obsidian Entertainment, il titolo si distingue per il suo stile artistico unico, ispirato alle miniature medievali e ai manoscritti miniati.

Nei panni di Andreas Maler, un artista itinerante che si ritrova coinvolto in una serie di omicidi nella pittoresca cittadina bavarese di Tassing, dovrai dipanare una trama intricata che si sviluppa nel corso di 25 anni. La narrazione è al centro dell'esperienza di gioco, con dialoghi profondi, personaggi complessi e scelte significative che influenzano il corso degli eventi e il destino della comunità.

Il gameplay di Pentiment si concentra, invece, sull'indagine e l'interazione con gli altri personaggi. Dovrai raccogliere indizi, interrogare i testimoni e ricostruire gli eventi che hanno portato agli omicidi. Le tue decisioni avranno un impatto sulle relazioni con gli altri abitanti di Tassing e sulla tua reputazione. Il mondo di gioco è affascinante e dettagliato, con una forte attenzione alla ricostruzione storica e culturale del periodo. La grafica, realizzata con uno stile pittorico che ricorda i manoscritti antichi, contribuisce a creare un'atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Te lo assicuriamo: Pentiment è un'esperienza di gioco unica nel suo genere, un'avventura narrativa che ti terrà incollato allo schermo grazie alla sua storia avvincente, ai personaggi memorabili e allo stile artistico originale.

Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 ha preso d'assalto il mondo dei videogiochi nel 2023, superando di gran lunga anche le alte aspettative che derivano da un RPG di Larian Studios. Ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons ed essendo un sequel dei classici sviluppati da BioWare, la quantità di scelte e conseguenze in questo gioco è semplicemente colossale. Il titolo ti permette di scegliere ampiamente le tue abilità, background, tratti e storia del personaggio. Inoltre, proprio come Kingdom Come: Deliverance 2, Baldur's Gate 3 ti permette quasi sempre di scegliere tra opzioni di combattimento e dialogo diplomatico e di solito ti offre diversi modi per risolvere uno scenario o una missione.

Nei panni di un personaggio personalizzabile, infettato da un parassita Illithid, ti ritroverai coinvolto in una lotta per la sopravvivenza e il controllo del tuo destino. La trama è ricca di colpi di scena, personaggi memorabili e decisioni difficili che avranno un impatto profondo sul mondo di gioco e sulle relazioni con i tuoi compagni.

Il combattimento a turni, ispirato alle regole di Dungeons & Dragons 5e, offre un'ampia gamma di opzioni tattiche, permettendoti di sfruttare al meglio le abilità uniche di ogni classe e di interagire con l'ambiente circostante. Il mondo di gioco è, invece, vasto e dettagliato, pieno di segreti da scoprire, luoghi da esplorare e fazioni con cui interagire.

Chivalry 2

Se il combattimento realistico e lento ma costante di Kingdom Come: Deliverance 2 è ciò che ti piace di più, allora Chivalry 2 dovrebbe fare al caso tuo in quanto offre uno dei sistemi di combattimento medievale in prima persona più simili in circolazione. Sviluppato da Torn Banner Studios, questo titolo multiplayer in prima persona ti permette di vivere l'emozione di combattimenti caotici e spettacolari, ispirati alle scene più cruente dei film di cappa e spada.

Brandisci armi iconiche come spade, asce, mazze e archi, e affronta orde di nemici in scenari vasti e dinamici, che spaziano da castelli imponenti a campi di battaglia infuocati. Il sistema di combattimento, profondo e intuitivo, ti offre infatti un controllo totale sui tuoi movimenti e attacchi, permettendoti di eseguire parate, schivate e contrattacchi devastanti.

Ma Chivalry 2 non è solo combattimento: è anche un'esperienza sociale e coinvolgente, dove potrai unirti a squadre di giocatori e partecipare a epiche guerre d'assedio, difendendo le mura del tuo castello o tentando di conquistare quello nemico. La varietà di modalità di gioco, che includono deathmatch a squadre, conquista di obiettivi e assedi, assicura un divertimento sempre nuovo e stimolante.

Insomma, Chivalry 2 è un gioco che ti farà sentire un vero cavaliere medievale, pronto a tutto pur di difendere il tuo onore e la tua patria. Un'esperienza di gioco intensa ed emozionante, che ti terrà incollato allo schermo fino all'ultima goccia di sangue.