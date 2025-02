Kingdom Come Deliverance 2 è un trionfo: 2 milioni di copie vendute in 2 settimane

Kingdom Come Deliverance 2, il gioco di ruolo medievale sviluppato da Warhorse Studios, ha raggiunto un traguardo impressionante vendendo oltre 2 milioni di copie in meno di due settimane dal lancio. Il successo commerciale ha superato le aspettative per un titolo non appartenente a una serie AAA consolidata.

Questo risultato sottolinea l'eccezionale accoglienza ricevuta dal gioco, sia da parte della critica che del pubblico. Kingdom Come Deliverance 2 ha ottenuto recensioni estremamente positive (potete leggere la nostra qui).

Warhorse Studios ha definito il gioco un "trionfo" in un annuncio sul proprio account X ufficiale. Lo studio ha anche confermato di essere al lavoro su aggiornamenti, sebbene non sia stata fornita una tempistica precisa per il loro rilascio. Considerando il ritmo delle vendite attuali, non sarebbe sorprendente vedere Kingdom Come Deliverance 2 raggiungere i 3 milioni di copie vendute nel prossimo futuro.

Il gioco offre una vasta esperienza di gioco, con una stima di circa 200 ore necessarie per ottenere il trofeo di platino. Data la popolarità raggiunta, è probabile che vengano annunciati presto contenuti aggiuntivi scaricabili (DLC) per espandere ulteriormente l'offerta.

Insomma, Kingdom Come Deliverance 2 si conferma come uno dei maggiori successi a sorpresa dei primi mesi di questo 2025 nel panorama videoludico, dimostrando che anche produzioni non appartenenti a franchise consolidati possono ottenere risultati commerciali di primo piano se supportate da un'elevata qualità e dal passaparola positivo tra i giocatori.

Ci state giocando? A questo link potete trovare la nostra guida completa, con all'interno tantissimi consigli, suggerimenti e ulteriori guide per aiutarvi nell'avventura!