Kingdom Come: Deliverance 2, la data di uscita è stata anticipata

Il sequel del popolare gioco di ruolo d'azione medievale Kingdom Come: Deliverance (prenotabile da Amazon) uscirà il 4 febbraio 2025, una settimana prima rispetto alla data originariamente prevista. Lo ha annunciato lo sviluppatore Warhorse Studios sui social media, promettendo ulteriori novità nei prossimi giorni.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

L'anticipo di una settimana potrebbe aiutare i giocatori a organizzare meglio il proprio tempo, considerando le numerose uscite previste per fine febbraio 2025. Warhorse Studios ha anche annunciato che oggi, 5 dicembre, verrà pubblicato un nuovo trailer dedicato alla storia del gioco, insieme alle specifiche tecniche per PC e console.

Il primo capitolo della serie ha venduto oltre 8 milioni di copie, e questo sequel promette di evolversi ulteriormente. Gli appassionati possono già farsi un'idea del gameplay grazie a un lungo video dimostrativo rilasciato in precedenza.

L'anticipo della data di uscita e l'imminente pubblicazione di nuovi dettagli suggeriscono che lo sviluppo del gioco stia procedendo secondo i piani. Gli sviluppatori hanno concluso l'annuncio con il motto latino "Audentes Fortuna Iuvat" (la fortuna aiuta gli audaci), forse un indizio sul tema del gioco o un incoraggiamento per i fan in attesa.

Per chi non lo sapesse, Kingdom Come: Deliverance è un videogioco di ruolo open-world sviluppato da Warhorse Studios e pubblicato da Deep Silver nel febbraio 2018. Ambientato nel Sacro Romano Impero nel XV secolo, precisamente nella Boemia medievale, il gioco offre un'esperienza estremamente realistica e storicamente accurata, con un forte focus sulla narrazione, i dettagli storici e il gameplay immersivo.

La trama si svolge nel 1403, durante un periodo di instabilità politica. Il re di Boemia, Venceslao IV, viene deposto dal fratello Sigismondo, che invade il regno con il suo esercito di mercenari. In questo contesto storico reale, il giocatore assume il ruolo di Henry, il figlio di un fabbro, il cui villaggio viene raso al suolo da questi eventi bellici. Henry si trova coinvolto in una lotta per vendicare la sua famiglia, proteggere il suo popolo e scoprire il suo destino.