Kingdom Hearts 3 Re Mind: nuovi dettagli sui personaggi giocabili del DLC

Nelle scorse ore Square Enix ha aggiornato il sito ufficiale giapponese di Kingdom Hearts 3, rivelando nuovi dettagli e rilasciando nuove immagini sul prossimo DLC Remind. Tra queste nuove informazioni troviamo un elenco di alcuni dei personaggi giocabili e dettagli su alcuni contenuti del DLC.

Innanzitutto viene menzionato che Kingdom Hearts 3 Remind racconterà una nuova storia emozionante e sconosciuta a Sora, in cui i giocatori si riuniranno con vecchi amici. Il contenuto dei nuovi scenari del DLC si svolge durante il climax del gioco, quando Sora, appena prima della battaglia decisiva viaggia nei cuori di ciascuno dei Sette Guardiani della Luce, vivendo le proprie battaglie.

Successivamente, Square Enix ha menzionato il modo in cui i giocatori saranno in grado di cambiare i personaggi giocabili tra Riku, Aqua, Roxas, Kairi e altri all’interno del DLC. Sarà possibile anche concatenare delle abilità speciali di cooperazione tra i personaggi saranno disponibili in alcune battaglie. Al momento Square Enix non ha però ancora precisato chi siano gli altri personaggi giocabili, ma sapendo che Sora potrà viaggiare nei cuori di ciascuno dei sette guardiani della luce, sembra altamente plausibile che anche Topolino e Axel saranno giocabili.

Infine, Square Enix ha condiviso alcuni dettagli sul contenuto delle “Limit Cut Episode and Boss”. Queste saranno delle battaglie ad alta difficoltà contro ogni membro dell’Organizzazione XIII. Cosa pensate di questi nuovi dettagli per il DLC Remind di Kingdom Hearts 3?