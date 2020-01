Kobe Bryant: NBA 2K20 lo commemora all’avvio del gioco

È di non molte ore fa la notizia che Kobe Bryant, stella dell’NBA, è perito in un tragico incidente insieme alla figlia e ad altre sette persone, compreso l’allenatore di baseball John Altobelli che era insieme a moglie e figlia. Attualmente sono in corso delle indagini per verificare le cause dell’incidente, ma il risultato non può più cambiare. Bryant non c’è più e, oltre a essere una grande perdita umana, è una perdita anche per il mondo del basket. NBA 2K20 ha quindi deciso di commemorare il campione con una schermata dedicata all’avvio del gioco.

Come potete vedere qui sotto, infatti, NBA 2K20 propone una targa con l’immagine di Kobe Bryant. Si tratta di un ottimo modo per rendere onore al grande giocatore che è stato: siamo certi che i fan del basket e dei videogame apprezzeranno la scelta del team di sviluppo.

Kobe Bryant è stato anche il volto della Legend Edition di NBA 2K17: si era ritirato l’anno precedente ed è stato omaggiato nel gioco con lo stato di Leggenda. Anche in NBA 2K10 ha guadagnato la copertina. Ovviamente è stato presente anche in vari altri giochi di basket nel corso di molti anni.

Kobe Bryant ci ha lasciato all’età di 41 anni. Il giocatore è cresciuto in Italia, al seguito del padre: come riporta Il Fatto Quotidiano, ha passato gli anni sopratutto a Reggio Emilia. Il sindaco ha infatti commemorato il giocatore tramite Facebook. Si tratta di una tragedia internazionale. Le nostre condoglianze vanno agli amici e alla famiglia: Kobe Bryant lascia la moglie e tre figlie, l’ultima di soli sette mesi.