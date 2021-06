Koch Media annuncia Prime Matter, l’etichetta che sfornerà grandi titoli immersivi

La continua evoluzione del mercato videoludico permette alle varie compagnie di puntare sempre più in altro, sperimentando e dando ai team di sviluppo le migliori possibilità per realizzare grandi progetti videoludici. Tra i nomi più in vista dell’ultimo periodo c’è sicuramente Koch Media, compagnia che proprio quest’oggi ha presentato Prime Matter, una nuova etichetta che racchiuderà una serie di titoli dalla forte componente immersiva provenienti dagli studi di tutto il mondo.

Grazie ad un’importante e costante crescita, Koch Media ha deciso di espandere il proprio portfolio di studi e produzioni per soddisfare le esigenze sempre crescenti di un pubblico sempre più diversificato. La nuova etichetta Prime Matter pubblicherà una ricca varietà di nuovi titoli, provenienti da una vasta gamma di generi, oltre ad alcuni studi di sviluppo già affermati come Warhorse Studios.

Per lanciare al meglio Prime Matter, Koch Media ha ben pensato di affiancare a questa presentazione una serie di annunci. Tra questi troviamo grandi titoli, ritorni di IP molto richieste e novità che sapranno sicuramente sorprendere per il loro carattere. Oltre ai già citati ragazzi di Warhorse Studio, troviamo altri grandi nomi dell’industria come Starbreeze Studios e Smilegate, insieme a nuovi nomi come gli studi Raikon Games, GoldKnights, Brass Token e molti altri ancora.

I primi titoli Prime Matter che sono stati annunciati sono i seguenti:

Payday 3

Si, Payday 3 è in sviluppo e arriverà nel 2023. Starbreeze ha pensato a una location sulla falsariga di Hollywood dove dovremo vestire i panni di un criminale pronto a tutto per scalare le gerarchie e diventare una leggenda della banda Payday. Purtroppo gli sviluppatori non si sono sbilanciati più di tanto e occorrerà attendere per ulteriori informazioni, ma quantomeno sappiamo che il gioco è in sviluppo!

Crossfire: Legion

Crossfire: Legion è un videogioco di strategia in tempo reale (RTS) sviluppato da Blackbird Interactive e ci metterà nei panni di alcune fazioni in lotta per la supremazia territoriale. Il modello di gioco ricorda molto quello classico dei Command & Conquer e proprio per questo motivo merita di essere tenuto d’occhio.

Painkiller

Ebbene si, Painkiller sta per tornare, ma purtroppo non abbiamo informazioni e nemmeno immagini in merito. A parte che, ovviamente, è in sviluppo.

Kings Bounty 2

Di questo ve ne abbiamo già parlato e moltissimi giocatori lo attendono sul proprio PC (e non solo). Il gioco è sviluppato da 1C Entertainment ed è il seguito del popolare RPG che ha ridefinito il genere strategico a turni.

Scars Above

Se avete giocato Returnal, Scars Above potrebbe quasi sembrarlo. Non è chiaramente un rogue-like, ma un action-adventure dove dovremmo esplorare un pianeta misterioso e abitato da temibili creature aliene. La protagonista può potenziare il suo equipaggiamento e interagire con l’ambiente circostante per scoprire nuovi segreti.

Codename Final Form

Questa nuova proprietà intellettuale è ancora in fase di pre-produzione (anche il titolo non è quello finale). Vestiremo i panni di una valchiria cibernetica intenta a salvare l’umanità dall’estinzione.

Gungrave G.O.R.E.

Un gioco sviluppato dallo studio sudcoreano IGGYMOB. Purtroppo non abbiamo tante informazioni e persino il trailer che abbiamo visto non era quello finale, ma ciò che possiamo dirvi e che impersoneremo un pistolero di nome GRAVE, un antieroe che con le sue pistole dovrà farsi strada tra nemici ed esplosioni in un’ambientazione molto vicina al Cyberpunk.

Dolmen

Dolmen è un Action-GDR futuristico con meccaniche da souls-like. Dovremmo combattere all’arma bianca o con armi da fuoco, contro creature ispirate all’universo di Lovecraft. Il gioco è sviluppato dal team brasiliamo Massive Work Studio.

The Last Oricru

The Last Oricru è un videogioco Action-GDR in terza persona ancora in pre-produzione che mischia elementi sci-fi e fantasy in un connubio piuttosto interessante.

Echoes of the End

Echoes of the End è un titolo ancora in via di sviluppo del team islandese Myrkur Games. Si tratterà di un’avventura action single player ambientata in un mondo fantasy unico, che narra la storia di Ryn alla ricerca del suo vero scopo nel mondo.

The Chant

Sviluppato dallo studio canadese Brass Token, questo titolo ci immergerà in un vero e proprio thriller psicologico che porterà il giocatore a vivere un’avventura horror psichedelica in terza persona.

Encased

Dal team di sviluppatore russo Dark Crystal Games, Encased è un classico gioco di ruolo in cui il giocatore è in missione per scoprire i segreti di una civiltà aliena.

In conclusione, sotto la nuova etichetta verranno pubblicati numerosi giochi di studi che già lavorano con Koch Media. Tra questi saranno inclusi il nuovo gioco di Warhorse Studios, Outward di Nine Dots Studio in arrivo per le console di nona generazione e Mount e Blade II: Bannerlords di Taleworlds: in arrivo anche su console. Per ulteriori informazioni (e più approfondite) vi invitiamo a seguire con noi il Koch Media showcase domani sera.