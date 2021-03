Kojima Production sta per annunciare un nuovo gioco? Parla Shinkawa

Dopo il lancio di Death Stranding Kojima Production è tornata in religioso silenzio stampa, con i giocatori che si sono subito chiesti quale sarebbe stato il passo successivo per questo talentuoso studio di sviluppo. A dare qualche indizio sul futuro è stato Hideo Kojima attraverso i social, ma ad oggi non abbiamo mai ricevuto nulla di palese riguardo alla prossima opera dello studio capitanato dall’amatissimo game designer giapponese.

A parlare di quello che potrebbe riservarci il futuro non è stato Hideo Kojima, ma bensì Yoji Shinkawa, l’art director che lavora in Kojima Production. Intervistato dalla redazione di Al Hub, è stato chiesto all’art director se poteva raccontare qualche primo dettaglio sul prossimo gioco del suo studio attuale. “Sì, sto lavorando a qualcosa, e potrei dirti che potremmo annunciare il tutto abbastanza presto”, ha dichiarato l’art director sempre fedele a Hideo Kojima in uno spezzone d’intervista.

Una risposta inaspettata e che sta facendo drizzare le antenne a tutti coloro che dopo Death Stranding hanno ancora più a cuore questo team di sviluppo giapponese. In realtà, da quanto abbiamo potuto apprendere dai vari post di Kojima, lo studio sarebbe al lavoro sul proprio secondo gioco dallo scorso ottobre 2020, quando online sono apparse online tutta una serie di richieste d’assunzione per un nuovo progetto ancora misterioso.

Yoji Shinkawa non ha dichiarato altro, lasciandoci ancora in un limbo in cui non sappiamo praticamente nulla sul nuovo gioco in sviluppo presso Kojima Production. Conosciamo però il metodo di Hideo Kojima, e quindi è molto probabile che l’annuncio possa davvero arrivare molto presto con una sorta di teaser molto evocativo, ma il gioco effettivo potrebbe comunque uscire non prima di qualche anno. Che cosa vi aspettate da questo nuovo progetto di Kojima e compagni?