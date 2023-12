MGS Master Collection: l'edizione PS5 in sconto del 17%

Volete acquistare un regalo "last minute" che possa fare la gioia di una persona con la passione per il gaming? Allora occhio a questa offerta Amazon, perché vi permetterà di risparmiare il 17% su di una collection attesissima, ed anche ambitissima, arrivata sul mercato appena qualche mese fa! Stiamo parlando della bellissima Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1! Una raccolta, qui in versione PS5, di quelli che sono i primi 3 storici capitoli della saga di Metal Gear Solid, più qualche extra che farà piacere ai fan! Una raccolta bellissima e, come detto, richiesta a gran voce dai fa, oggi in sconto a soli 49,98€!

MGS Master Collection, chi dovrebbe acquistarla?

Come abbiamo detto nella nostra recensione, la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 non è perfetta,. ma anche al netto dei suoi difetti resta la migliore occasione disponibile sul mercato per recuperare, e ovviamente giocare, quelli che sono 3 capisaldi della storia del videogame moderno, ovvero i primi 3 capitoli della serie di Metal Gear Solid. Tre giochi non solo bellissimi dal punto di vista narrativo, ma ancora godibilissimi anche in termini di gameplay, proprio a testimonianza di quanto, anche il primissimo MGS, fosse un titolo decisamente "avanti" per la sua epoca.

Si tratta, dunque, di una buona occasione per i nostalgii delle opere di Hideo Kojima, ma anche di una splendida opportunità per chi, anche solo per motivi anagrafici, non ha mai giocato alla serie Metal Gear Solid, e desidera quindi recuperare questo gap.

Proprio per questi ultimi, in fin dei conti, questa collection è caldamente consigliata, ben chiaro che si tratta di un'opera che farà certamente la gioia anche dei fan, che potranno così giocare ai propri giochi preferiti in barba a qualsiasi problema di retrocompatibilità.

Arrivata sul mercato da appena un paio di mesi, la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 è, in sintesi, un acquisto decisamente sensato, sia per i vecchi che per i nuovi giocatori della saga e, per questo, vi invitiamo ad approfittare subito dell'offerta Amazon, rimandandovi direttamente alla pagina d'acquisto del gioco, ed invitandovi a completare quando prima l'acquisto, così da poter ancora approfittare della finestra di tempo utile perché possiate ricevere l'ordine entro Natale.