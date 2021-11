La vera next-gen arriverà con i The Game Awards 2021! Siete pronti?

Anno dopo anno i The Game Awards sono diventati un vero e proprio momento attesissimo per tutti coloro che gravitano attorno al videogioco. Oltre a premiare i migliori giochi dell’anno, lo show imbastito da Geoff Keighley ci ha ormai abituato ad una lunga sequela di nuovi annunci, tanto che l’evento di fine anno è diventato uno dei momenti più importanti per scoprire cosa ci riserverà il futuro del medium videoludico.

Sappiamo che i prossimi The Game Awards 2021 prenderanno il via nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, ma in queste ore il conduttore della cerimonia, Geoff Keighley, ha rivelato una serie di importanti informazioni sull’evento di fine anno. Keighley ci tiene a far sapere come ogni anno lo show si espande e migliora dalle edizioni precedenti, e quest’anno ci saranno circa 50 annunci durante la cerimonia, 10 dei quali li vedremo per la prima volta in assoluto.

Questi titoli vedranno la luce tra il 2022 e il 2023, e quel che ha sottolineato il presentatore è quanto molti dei titoli che vedremo durante la serata lui li definisce come la vera next-gen. Purtroppo Keighley non è sceso in ulteriori dettagli, e per capire meglio cosa verrà annunciato ci toccherà attendere fino al prossimo 10 dicembre, quando alle ore 2:00 del mattino (orario italiano) partirà la nuova edizione di quest’attesissima celebrazione dei videogiochi.

La cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2021 verrà trasmessa in diretta sui canali social dello show, e il prossimo 16 novembre verranno annunciati tutti i candidati alle categorie in gara.