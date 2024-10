L'Arabia Saudita vuole continuare a investire nei videogiochi

L'Arabia Saudita punta ad espandere il proprio controllo sul mercato videoludico globale. Il fondo d'investimento pubblico saudita (PIF), gestito dal principe Mohammed bin Salman, intende trasferire le proprie partecipazioni in aziende di videogiochi giapponesi alla controllata Savvy Games Group, mirando ad acquisire ulteriori quote in Nintendo e altre società del settore.

Questa mossa strategica mira a creare "maggiori sinergie" tra gli investimenti esistenti e futuri nel settore dell'intrattenimento digitale. Il PIF detiene già quote significative in importanti aziende giapponesi come Nintendo (8,58%) e Koei Tecmo Holdings (8,97%), oltre a partecipazioni in Nexon e Capcom.

L'Arabia Saudita è diventata una vera e propria eminenza grigia nell'industria videoludica.

Il principe Faisal bin Bandar bin Sultan Al-Saud, vicepresidente di Savvy Games Group, ha dichiarato durante il Tokyo Game Show: "Ci sono sempre opportunità", riferendosi a potenziali ulteriori investimenti nel settore.

Questa espansione nel settore dei videogiochi fa parte di una più ampia strategia di diversificazione economica dell'Arabia Saudita, volta a ridurre la dipendenza dal petrolio. Il principe ereditario Mohammed bin Salman sta guidando questo sforzo, investendo in vari settori dell'intrattenimento come videogiochi e animazione.

Un esempio emblematico di questa visione è il progetto Qiddiya, una città dedicata all'intrattenimento in costruzione a sud-ovest di Riyadh. Questo ambizioso sviluppo includerà:

Uno stadio

Una pista di Formula Uno

Strutture per eSport

Il primo parco a tema al mondo dedicato a Dragon Ball

Savvy Games Group sembra particolarmente interessata ad espandere la propria presenza nel mercato giapponese dei videogiochi. Questa strategia si allinea con altri recenti successi del paese nel settore, come l'aggiudicazione dei diritti per ospitare le Olimpiadi degli eSport per i prossimi 12 anni.

L'espansione dell'Arabia Saudita nel settore dei videogiochi rappresenta un cambiamento significativo nel panorama dell'industria globale dell'intrattenimento, evidenziando l'importanza crescente di questo mercato per gli investitori internazionali.