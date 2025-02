Apple spenderà 500 miliardi per contrastare i dazi di Trump

Apple ha annunciato un piano di investimenti da 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni. L'azienda di Cupertino destinerà i fondi alla creazione di posti di lavoro, al sostegno dei fornitori americani e alla costruzione di nuovi data center.

Si tratta del più grande piano di spesa di Apple focalizzato sugli USA fino ad oggi. L'annuncio arriva in un momento in cui l'azienda, come molti produttori di elettronica di consumo, deve far fronte alla minaccia di nuovi dazi sulle importazioni dalla Cina e da altri paesi, paventati dal presidente Donald Trump.

Tim Cook ha dichiarato: "Siamo ottimisti sul futuro dell'innovazione americana"

Oltre all'occupazione, il piano prevede pagamenti a fornitori statunitensi come Texas Instruments e TSMC. Apple costruirà server per l'intelligenza artificiale in un impianto a Houston e aumenterà gli investimenti nel suo Advanced Manufacturing Fund. Verrà inoltre istituita un'accademia in Michigan per formare la prossima generazione di produttori americani.

Il CEO Tim Cook ha dichiarato: "Siamo ottimisti sul futuro dell'innovazione americana e siamo orgogliosi di costruire sui nostri investimenti di lunga data negli Stati Uniti con questo impegno di 500 miliardi di dollari per il futuro del nostro paese".

La mossa di Apple, però, è una chiara risposta alle pressioni dell'amministrazione Trump per riportare la produzione negli USA. Dopo un recente incontro con Cook, il presidente ha affermato che Apple sta chiudendo stabilimenti in Messico per aumentare la spesa negli Stati Uniti, sebbene non sia chiaro a quali impianti si riferisse.

Non è la prima volta che Apple annuncia importanti piani di investimento negli USA. Nel 2018, durante il primo mandato di Trump, l'azienda aveva già presentato progetti simili, inclusa la creazione di un campus ad Austin, in Texas. Nel 2021 era stato annunciato un investimento da 430 miliardi di dollari, comprendente un campus in North Carolina attualmente in pausa.

La strategia di Cook di coltivare rapporti con l'amministrazione e annunciare investimenti negli USA ha già permesso ad Apple di ottenere esenzioni da alcuni dazi sui suoi principali prodotti, come l'iPhone. Altri dirigenti tech come Mark Zuckerberg di Meta e Jeff Bezos di Amazon sembrano ora voler seguire un approccio simile con il presidente.

L'impegno di Apple per l'occupazione arriva in un momento in cui gran parte del settore tecnologico sta attraversando una fase di licenziamenti, rendendo l'annuncio ancora più significativo per l'economia statunitense.