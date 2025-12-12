Il Cavaliere Oscuro torna a vestire i panni LEGO in una delle produzioni più ambiziose mai realizzate da TT Games. LEGO Batman: L'eredità del cavaliere oscuro ha finalmente una data di uscita ufficiale: il titolo action-adventure open world arriverà su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 29 maggio 2026. L'annuncio è arrivato durante i The Game Awards con un trailer cinematografico che ha mostrato nuovi scorci della Bat Caverna e un roster di personaggi che farà impazzire i fan della DC Comics. Dopo il reveal di agosto scorso alla Gamescom Opening Night Live, il progetto si conferma come uno dei titoli LEGO più strutturati mai concepiti, con un mondo aperto che ricrea l'intera città di Gotham.

Il nuovo filmato diffuso durante la cerimonia ha confermato la presenza di icone dell'universo Batman che accompagneranno il giocatore nella campagna. Accanto al Crociato Incappucciato troveremo Robin, Nightwing, Batgirl e Catwoman, per un totale di sette personaggi giocabili che includeranno anche alleati storici come Jim Gordon e Talia al Ghul. Sul fronte dei villain, TT Games ha promesso un cast di tutto rispetto: Two-Face, Poison Ivy, Firefly, Mr. Freeze, Joker, Pinguino, Ra's al Ghul e Bane si daranno battaglia nelle strade della metropoli corrotta. Quest'ultimo, in particolare, sarà doppiato in inglese dalla voce inconfondibile di Matt Berry, dettaglio che ha già scatenato l'entusiasmo della community anglofona.

Legacy of the Dark Knight punta forte sulla componente veicolare, elemento centrale nell'immaginario del personaggio. I giocatori potranno mettersi ai comandi della Batmobile di Batman: The Animated Series, cult assoluto degli anni Novanta, e del Batpod apparso nella trilogia cinematografica di Christopher Nolan (The Dark Knight e The Dark Knight Rises). Questa scelta di attingere a epoche diverse del franchise dimostra l'intenzione degli sviluppatori di celebrare l'intera eredità del personaggio, non limitandosi a una singola incarnazione mediatica. La struttura open world permetterà presumibilmente di esplorare Gotham in lungo e in largo, alternando combattimenti corpo a corpo, enigmi ambientali tipici della formula LEGO e missioni narrative legate ai vari supercriminali.

Sette eroi giocabili e un roster di villain che spazia da Joker a Ra's al Ghul: TT Games celebra l'intera eredità del Cavaliere Oscuro in mattoncini

L'ultima iterazione dedicata al Cavaliere Oscuro in versione mattoncini risale a diversi anni fa, rendendo questo ritorno particolarmente atteso. TT Games ha costruito la propria reputazione proprio sui tie-in LEGO, spaziando da Star Wars a Harry Potter, ma la saga di Batman ha sempre rappresentato uno dei franchise più riusciti del portfolio. La formula open world rappresenta un'evoluzione rispetto alle strutture più lineari del passato, avvicinando il gameplay ai recenti LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, che aveva già introdotto una maggiore libertà esplorativa. Con un anno e mezzo abbondante prima del lancio, gli sviluppatori avranno tempo per rifinire il netcode multiplayer cooperativo e bilanciare le meccaniche dei sette personaggi giocabili, ciascuno dei quali dovrebbe offrire abilità uniche e stili di combattimento differenziati.

L'uscita nella finestra di maggio 2026 posiziona LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight in un periodo tradizionalmente meno affollato rispetto ai picchi autunnali, strategia che potrebbe garantire maggiore visibilità mediatica al titolo.