Lenovo svela Legion Go S: nuovo handheld con CPU AMD Rembrandt APU

Un nuovo PC handheld da gaming, il Legion Go S, è stato rivelato ufficialmente da Lenovo sulle sue pagine di supporto dopo mesi di indiscrezioni. Il dispositivo sarà successore dell'attuale Legion Go e sarà dotato di uno schermo da 8 pollici, un processore AMD Rembrandt APU e connettività Wi-Fi 6E.

Le specifiche tecniche rivelate suggeriscono che Legion Go S sarà un dispositivo capace di gestire giochi moderni con buone prestazioni. Il processore AMD Rembrandt APU combina una GPU RDNA 2 con core CPU Zen 3+, offrendo un equilibrio tra potenza grafica ed efficienza energetica.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

La presenza del Wi-Fi 6E garantirà connessioni wireless veloci e stabili, un fattore cruciale per il gaming online e lo streaming di contenuti. Lo schermo da 8 pollici dovrebbe offrire un buon compromesso tra portabilità e comfort visivo durante le sessioni di gioco prolungate.

Il numero di modello "8ARP1" associato al Legion Go S potrebbe indicare alcune delle sue caratteristiche chiave:

8 - Display da 8 pollici

ARP - AMD Rembrandt APU

1 - Prima generazione

Nonostante queste rivelazioni, Lenovo non ha ancora annunciato ufficialmente una data di lancio per il Legion Go S. Inoltre, sono emersi riferimenti ad altri due modelli potenziali, il Legion Go 8AHP2 e il Legion Go 8ASP2, ma al momento non sono disponibili ulteriori dettagli su questi dispositivi.