Life is Strange, trovato un disturbante easter egg dopo 9 anni dall'uscita

Sembra solo ieri che giocavamo a Life is Strange nei panni di Max Caulfield, manipolando il tempo mentre cercavo di districare gli eventi ad Arcadia Bay. A distanza di dieci anni, però, ci siamo tutt'altro che dimenticati della nostra amata protagonista, delle sue disavventure e soprattutto delle nostre decisioni sbagliate.

A prescindere che siate riusciti a salvarla o meno, infatti, vi ricorderete sicuramente di Kate Marsh, studentessa della Blackwell Academy e devota cristiana. Ebbene, nonostante siano passati ben 9 anni, alcuni hanno trovato un inquietante easter egg che la riguarda nel gioco originale solo ora.

Come visto sull'account Twitter/X di Life is Strange Fans (preso dal post dell'utente Reddit JennyVanille), vediamo Max nell'episodio 2 nell'aula del signor Jefferson mentre discute, coincidenza, dell'assenza di Kate (per chi non ricorda o non ha giocato a Life is Strange, Kate Marsh, che è un personaggio timido e profondamente religioso, sta attraversando un momento davvero difficile dopo che un video in cui bacia degli sconosciuti a una festa è diventato virale, lasciandola in uno stato emotivo precario e persino al punto di voler togliersi la vita).

Mentre la classe chiacchiera della sua assenza, attraverso la finestra dell'aula si può vedere Kate sul tetto mentre cammina avanti e indietro, riflettendo sulle sue scelte di vita. Non è certamente un easter egg facile da individuare, e non sorprende che ci sia voluto tanto tempo prima che i fan del gioco lo scoprissero, a meno di sapere dove cercare. Fortunatamente, i giocatori possono salvare Kate dal suo destino imminente se prendono le decisioni giuste con la protagonista, Max... se sono abbastanza abili.

Se ti sono mancate Max e tutte quelle scelte difficili e spesso strazianti, torna ancora una volta in Life is Strange: Double Exposure il 29 ottobre 2024.