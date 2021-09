Life is Strange True Colors: i requisiti PC non sono per nulla eccessivi

Questa settimana ci ha già dato in pasto una serie di videogiochi di alta qualità e molto attesi, e sappiamo che sarà solo l’inizio di un fine estate e inizio autunno molto caldo per il settore videoludico. Tra poco meno di due giorni arriverà sul mercato anche il nuovo Life is Strange True Colors, la nuova iterazione della saga aperta da Dontnod e che ora è passata nelle mani molto capaci dei ragazzi di Deck Nine, già autori del molto apprezzato Life is Strange Before the Storm.

Nelle scorse ore il sito ufficiale del franchise ha svelato quali saranno i requisiti minimi e consigliati per quanto riguarda il nuovo Life is Strange True Colors. Nello specifico possiamo constatare come il nuovo capitolo della saga sia molto abbordabile per tantissimi videogiocatori PC. I requisiti minimi, infatti, non sono per niente eccessivi e non necessitano di dover avere un PC da gaming dalle grandi prestazioni per godere di questa nuova storia.

Bisogna tenere in mente, tuttavia, che se si vorrà eseguire il gioco alle sue impostazioni più elevate, con anche una risoluzione che arrivi a toccare i 4K e con aspetti visivi di qualità con ray-tracing, i giocatori avranno bisogno di molta più prestanza tecnica.

Vediamo di seguito i requisiti minimi di Life is Strange True Colors:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD Phenom II X4 965, 3.40 GHz / Intel Core i5-2300, 2.80 GHz

Memoria: 6 GB RAM

Scheda grafica: Radeon HD 7790, 2 GB / GeForce GTX 750Ti, 2 GB

DirectX: Versione 11

Spazio libero necessaio: 30 GB

Questi invece sono i requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD FX-8350, 4.00 GHz / Intel Core i5-3470, 3.20 GHz

Memoria: 8 GB RAM

Scheda grafica: Radeon RX 590, 8 GB / GeForce GTX 1060, 6 GB

DirectX: Versione 11

Spazio libero necessario: 30 GB

Vi ricordiamo, infine, che Life is Strange True Colors uscirà il prossimo 10 settembre per le piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Google Stadia e PC.