Life is Strange: True Colors | Il provato prima della recensione!

Ebbene sì: Life is Strange sta per tornare. Dopo la parziale delusione del secondo capitolo, in troppi punti non all’altezza di quanto l’avventura di Max e Chloe era stata in grado di trasmetterci, Square Enix ci riprova con True Colors: nuova protagonista e nuove vicende, per un titolo che nasce con il fermo obiettivo di risollevare le sorti di uno dei brand più interessanti degli ultimi anni.

Un progetto affidato a Deck Nine Games, studio già al lavoro sullo spinoff Before the Storm, e il cui risultato finale riesce a sorprendere sotto diversi punti di vista. In attesa dell’uscita del gioco, prevista per il prossimo 10 settembre, facciamo dunque un salto da Arcadia Bay a Haven Springs, per fare la conoscenza della nostra nuova protagonista…

Life is Strange: True Colors, tra novità e vecchie conoscenze

In Life is Strange: True Colors vestiremo i panni di Alex Chen, una ragazza dal passato complicato ma che sembra finalmente aver trovato la pace e la stabilità di cui ha bisogno. Almeno all’apparenza. Già perché Alex nasconde un segreto, una “maledizione”: è infatti dotata di un potere soprannaturale, grazie al quale riesce a percepire e manipolare le emozioni altrui.

Una capacità che la rende, come già Max nel primo Life is Strange, una persona davvero speciale con tutto ciò che ne consegue, sia di buono che di negativo. L’utilizzo di questo potere la rende infatti soggetta a una forte empatia, e starà a noi decidere come comportarci: lasceremo che Alex venga “contagiata” dai sentimenti degli altri, o cercheremo di operare sempre con un certo distacco? Non sempre potremo scegliere ma, al proseguire del nostro viaggio, saremo in grado di capire davvero come gestire le emozioni della giovane donna.

Il mondo della nostra protagonista viene sconvolto dall’improvvisa morte del fratello Gabe, in un incidente avvolto da un’aura di mistero che la riempie di dubbi: toccherà a lei indagare per scoprire di più sulla reale entità del fatto, in un’avventura ricca di colpi di scena che merita di essere vissuta passo dopo passo. Come nei precedenti capitoli della serie, anche in Life is Strange: True Colors le scelte saranno fondamentali: ogni decisione avrà infatti ripercussioni sul proseguo della storia ma anche, alla luce del suo incredibile potere, sulla stessa Alex.

In quest’anteprima vi vogliamo dare giusto qualche anticipazione su quello che è il primo dei cinque episodi di Life is Strange: True Colors che, a differenza dei precedenti, verrà pubblicato nella sua interezza il prossimo 10 settembre. A livello di gameplay la struttura, lo vediamo da subito, è rimasta pressoché la medesima: un’avventura grafica in terza persona dove dialoghi e scelte saranno molto importanti, e dove è la narrazione a farla da padrona.

Da non sottovalutare è l’aspetto legato all’esplorazione che ci consentirà, osservando ogni angolo della cittadina di Haven Springs, di scoprire nuove storie e vicende interessanti ad ampliare il già importante universo narrativo del gioco. La vera novità è appunto nel potere di Alex: la nostra protagonista sarà in grado di vedere un’aura circondare alcuni oggetti rilevanti, accedendo in maniera diretta a un ricordo ad esso collegato. Una dinamica che andrà a sbloccare nuovi dialoghi e nuove strade da prendere, per plasmare la nostra avventura in una maniera del tutto unica. Come sempre è bene prestare attenzione a ogni minima decisione: ricordate che, stavolta, non potremo più tornare indietro per cambiare idea!

In Life is Strange: True Colors incontreremo poi una vecchia conoscenza come Steph, già apparsa in Before the Storm e fondamentale punto di collegamento tra questo capitolo e i suoi predecessori. Una scelta che a qualcuno potrebbe sembrare puro fanservice ma che, a conti fatti, risulta un’aggiunta interessante e assolutamente da non sottovalutare all’interno della trama del nuovo lavoro di Deck Nine Games.

Altri punti in comune col primo Life is Strange sono l’ottima colonna sonora, capace da sola di costruire un’atmosfera davvero unica nel suo genere, e l’ambientazione tipicamente americana capace di offrire momenti di assoluta pace in un viaggio tutto da vivere. Life is Strange: True Colors, insomma, è un prodotto che merita l’attenzione dei fan della serie ma non solo: anche chi non ha avuto occasione di provare i capitoli precedenti (cosa che vi consigliamo assolutamente di fare quanto prima) si troverà infatti di fronte a un’avventura capace di coinvolgere, emozionare e colpire. Un’avventura di cui vi parleremo in modo ancora più completo nei prossimi giorni, ma ora lasciamo la parola ai giocatori: anche voi non vedete l’ora di provare True Colors? E cosa vi aspettate nello specifico da un nuovo capitolo di Life is Strange?