Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, ecco dove preordinarlo al miglior prezzo

Sega ha recentemente annunciato la data di uscita di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, previsto per il 21 febbraio 2025. Questo spin-off, atteso con grande impazienza dai fan della serie Like a Dragon (precedentemente nota come Yakuza), promette un’esperienza rinnovata e ricca di novità, grazie alla sua ambientazione tropicale e all'introduzione di nuovi elementi di gioco. Protagonista assoluto sarà Goro Majima, uno dei personaggi più amati della saga, che questa volta si troverà in un'inedita veste di pirata, impegnato in combattimenti navali ed esplorazioni esotiche nelle isole Hawaii. Per gli appassionati della serie, questo capitolo rappresenta una nuova opportunità per immergersi in un’avventura emozionante e unica.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: cos’è e di cosa si tratta?

Questo titolo action-adventure sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio si colloca sei mesi dopo gli eventi di Like a Dragon: Infinite Wealth, e narra le vicende di Majima, naufrago su una misteriosa isola nei pressi delle Hawaii e afflitto da una perdita di memoria. Dovrà guidare una ciurma di pirati alla ricerca di un tesoro leggendario, attraversando luoghi come Rich Island, Madlantis, e la città di Honolulu. La trama è arricchita da combattimenti navali e tradizionali battaglie corpo a corpo, con Majima che utilizzerà uno stile di combattimento rapido e dinamico, affiancato da nuovi strumenti da pirata, come spade e pistole.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: quando arriva?

La data ufficiale di uscita di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è fissata per il 21 febbraio 2025. Il gioco sarà disponibile per Windows PC, PlayStation 4 e 5, e le console Xbox One e Xbox Series X|S. Si tratta di una data anticipata rispetto all’annuncio originale, che prevedeva il rilascio per il 28 febbraio, modificata per evitare sovrapposizioni con altri titoli di grande rilievo.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: a chi è destinato?

Se amate le storie avvincenti e l’azione frenetica tipica della serie Like a Dragon, questo titolo non può mancare nella vostra collezione. Oltre alle classiche battaglie a terra, Pirate Yakuza in Hawaii introduce meccaniche completamente nuove, come i combattimenti navali, che offrono una sfida emozionante e strategica. Anche per chi non conosce la saga, questo gioco si presenta come un’ottima porta d’ingresso grazie alla sua trama autonoma e alla presenza di un tutorial per i nuovi giocatori.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: prezzo e dove acquistarlo

Il preorder è già disponibile su numerose piattaforme, inclusi PlayStation Store, Xbox Store e Steam, oltre ai principali rivenditori come Amazon. Se volete assicurarvi il gioco al miglior prezzo, considerate l’acquisto di gift card scontate su piattaforme come Instant Gaming ed Eneba, un modo conveniente per vivere questa epica avventura piratesca insieme a Majima.

