Like a Dragon: Yakuza diventa una serie live-action su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha sorpreso tutti annunciando una nuova serie TV in live-action ispirata alla famosa saga di videogiochi Like a Dragon, precedentemente conosciuta come Yakuza. La serie, intitolata semplicemente "Like a Dragon: Yakuza", si avvarrà della direzione di Masaharu Take, noto per il suo lavoro nella serie drammatica "The Naked Director".

La serie, prodotta in Giappone, vedrà la partecipazione dell'attore giapponese Ryoma Takeuchi, noto per la sua versatilità in drama e teatro, nel ruolo di Kazuma Kiryu. Sarà disponibile a livello globale, raggiungendo oltre 240 paesi e territori, e verrà rilasciata in due parti il 25 ottobre e il 1 novembre 2024.

Trama e caratteristiche della serie

"Like a Dragon: Yakuza" si basa su di una sceneggiatura originale che prende spunto dal primo gioco della serie, rilasciato nel 2005. Ambientata principalmente nel distretto dell'intrattenimento di Kamurocho, proprio come nei giochi, la serie segue le vicende di Kiryu e tre suoi amici d'infanzia attraverso due epoche differenti, il 1995 e il 2005. Il protagonista è descritto nelle note di produzione come uno yakuza "temibile e senza eguali, con un forte senso di giustizia, dovere e umanità".

L'azione e le intense scene di combattimento rappresentano un ulteriore punto di contatto con la serie di giochi originale, come sottolineato da Takeuchi, che ha descritto gli scontri come "intensi".

Un adattamento impegnativo

Durante la conferenza stampa tenutasi all'hotel Gajoen Tokyo, Takeuchi e Take hanno parlato delle sfide nella realizzazione di questa serie. Takeuchi ha evidenziato l'importanza di essere in forma per il ruolo, citando il lavoro di squadra con il reparto di costumi e trucco, necessari anche per ricreare il famoso tatuaggio sulla schiena di Kiryu. "È parte di Kiryu Kazuma e parte di me," ha affermato l'attore, rivelando quanto profondamente si sia immerso nel personaggio.

Il regista Take ha poi espresso come l'approccio fisico di Takeuchi abbia definito la rappresentazione del protagonista, sia nella sua gioventù che nei periodi di prigionia evidenziati nella serie.

Al termine dell'evento, Takeuchi e Take hanno posato davanti a un paravento dorato con un drago, simbolo del tatuaggio sul dorso di Kiryu, augurando successo alla serie. Con il supporto di Masayoshi Yokoyama, capo dello studio Ryu Ga Gotoku e produttore esecutivo della serie, l'adattamento promette di offrire un nuovo sguardo sul mondo di "Like a Dragon": la versione definitiva attraverso il formato televisivo sarà una modalità ultimativamente oggettiva per godersi il racconto, rispetto all'esperienza soggettiva offerta dai giochi.