Sembra che ultimamente Amazon Games stia inanellando una serie di importanti successi nell’ambito dei titoli MMORPG. Prima New World e ora Lost Ark si sono presentati sul mercato in modo a dir poco impattante, riuscendo nel giro di pochi giorni a guadagnare l’interesse di milioni di giocatori. Quel che però non ha funzionato in entrambi i titoli è stato il supporto successivo delle esperienze, il quale sta creando tanto fastidio alla community di appassionati.

Queste problematiche stanno prendendo piede anche nel più recente Lost Ark, titolo sviluppato in collaborazione con Smilegate RPG e che ormai da mesi sta faticando a soddisfare la propria cmmunity di giocatori. Ora, per provare a calmare le acque tempestose, uno dei community manager dell’MMORPG è intervenuto sul forum ufficiale del gioco con un lungo post nel quale chiede ai fan di tornare ad esprimere il proprio feedback in modi più civili.

Questo nuovo caos attorno a Lost Ark arriva poco dopo un recente update che ha immesso nel gioco una nuova ondata di contenuti insieme a una nuova regione tutta da esplorare. Peccato che le novità introdotte non stanno entusiasmando la community di appassionati, i quali sono andati incontro a tutta una nuova serie di problematiche. Questa situazione ha portato all’inasprimento dei giocatori, i quali hanno riempito i forum di post parecchio lamentosi.

Il post pubblicato dal community manager di Lost Ark, infine, assicura come il team di sviluppo sta continuando ad imparare e ad adattarsi ai problemi che emergono nel gioco, sottolineando anche come le lamentele dei fan non vengono mai ignorate. Questo lascia immaginare che il titolo verrà man mano corretto, ma ci vorrà del tempo prima di poter sistemare tutte le problematiche che si possono trovare nel gioco.