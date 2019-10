Luigi’s Mansion 3: ecco il nuovo trailer pieno di dettagli sul gioco

Sul proprio canale Youtube Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Luigi's Mansion 3 dedicato a mostrare gli ultimi dettagli del gioco.

Siamo ormai a una settimana dal rilascio ufficiale di Luigi’s Mansion 3 e quest’oggi Nintendo ha rilasciato un trailer dedicato a mostrare i vari elementi di gioco e le modalità che il titolo ha da offrire ai videogiocatori di tutto il mondo.

All’interno della nuova avventura da incubo di Luigi, in particolare, il nostro eroe baffuto dovrà salvare i propri amici Mario, Toad e Peach che si sono perduti all’interno di un hotel extralusso che avrebbe dovuto essere il luogo ideale per trascorrere le loro vacanze, ma che in realtà al suo interno nasconderà ben altri orrori ad attenderli.

In Luigi’s Mansion 3 sarà possibile completare l’avventura anche in co-op in compagnia di un amico, grazie all’introduzione del personaggio di Gommiluigi, una versione completamente fatta di gomma di Luigi. Con Gommiluigi sarà possibile intrufolarsi in spazi angusti o camminare su pavimenti pieni di spuntoni, per aiutare Luigi a raggiungere zone altrimenti non accessibili per l’idraulico vestito di verde e blu.

Dopo che Nintendo ha svelato durante le scorse settimane le modalità multi giocatore di Luigi’s Mansion 3, ed ora tutti gli ultimi dettagli e le piccole novità in questo nuovo trailer, siamo quasi giunti al momento in cui prepararci al meglio per giocare al titolo. Vi ricordiamo che Luigi’s Mansion 3 uscirà tra circa una settimana, per la precisione giovedì 31 ottobre e sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch. Vi è piaciuto il nuovo trailer pubblicato da Nintendo? Diteci la vostra.