S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato testato su M4 Max, ma è un disastro

Lo youtuber Denis Gladkikh ha testato le prestazioni di S.T.A.L.K.E.R. 2 (gioco acquistabile su Amazon) su un MacBook Pro con chip M4 Max di Apple, utilizzando CrossOver e file GPT2 per l'emulazione. Il gioco ha mostrato performance non ottimali, raggiungendo solo 30-40 fps a 1080p con impostazioni medie.

Nonostante il recente entusiasmo per le capacità del chip M4 Max, questo test evidenzia alcune limitazioni nell'esecuzione di giochi non nativi su sistemi Apple Silicon. Gladkikh ha notato che la compilazione degli shader ha richiesto tra 5 e 10 minuti, un tempo relativamente breve considerando la complessità dell'operazione.

Il risultato solleva interrogativi sulle reali capacità di gaming dei chip Apple quando si tratta di titoli non ottimizzati per la piattaforma. Tuttavia, è importante considerare che l'emulazione inevitabilmente impatta sulle prestazioni.

Questo test mette in luce la sfida che Apple affronta nel tentativo di affermarsi come piattaforma di gaming di alto livello. Mentre il chip M4 Max ha dimostrato prestazioni impressionanti in altri contesti, la sua capacità di gestire giochi AAA attraverso l'emulazione sembra ancora limitata e ben lungi dall'essere sfruttata in ambito videogiochi d'alto profilo.

La discrepanza tra queste prestazioni e i risultati precedentemente riportati potrebbe essere attribuita principalmente al processo di emulazione, che richiede risorse aggiuntive rispetto all'esecuzione nativa.

Inoltre, bisogna essere onesti e ammettere che il titolo non è ottimizzato bene nemmeno su hardware molto prestanti in questo momenti, di conseguenza lasciamo ancora il beneficio del dubbio al chip M4 Max.