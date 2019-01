Mad Box: lo studio è in contatto con AMD e Nvidia e ci mostra le prime immagini del prototipo

Nella giornata di ieri abbiamo scoperto l’esistenza della Mad Box, una nuova console in progettazione presso Slightly Mad Studios, ovvero i creatore della serie Project CARS. Il device promette 4K, supporto alla VR e specifiche di fascia alta. Proprio a questo proposito, è già disponibile un primo aggiornamento.

Sempre tramite Twitter, il CEO Ian Bell ha rivelato che lo studio è in contatto sia con AMD che con Nvidia. È innegabile che Bell sia diventato molto attivo in questi ultimi giorni, proprio in concomitanza con l’annuncio della Mad Box.

We're talking to both. I will say no more at this stage. We plan to kill dead things. — Ian Bell SMS (@bell_sms) January 4, 2019

In un altro tweet, Bell afferma che la Mad Box mira a un’integrazione completa con la VR. Inoltre, la console sarà sufficientemente facile da trasportare: uno degli obbiettivi è infatti fare in modo che la piattaforma possa connettersi con altre Mad Box con un semplice click.

Our modus operandi is a complete VR solution you can carry to your mates home. Seamless integration with other Mad Boxes. One click, VR online, integrated. — Ian Bell SMS (@bell_sms) January 4, 2019

Inoltre, sempre tramite Twitter, ha mostrato delle prime immagini della console, nascondendo però le parti interne in quanto sono ancora in discussione.

Just for you guys, we blurred the internals as we're still in discussions xx pic.twitter.com/8SjWsdTzHR — Ian Bell SMS (@bell_sms) January 4, 2019

Bell sta facendo moltissime promesse e parla di un hardware che sia competitivo, a livello di prezzo, con le console di prossima generazione. Fino a quando non avremo più dettagli, non potremo sapere se tutto sarà effettivamente mantenuto, ma ammettiamo che le idee di Bell sono intriganti. Voi cosa ne pensate?