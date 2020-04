Magic Arena, la terza tappa del We Are Magic il 12 Aprile

La prima e la seconda tappa del We Are Magic si sono concluse magnificamente portando l’evento, che porterà i migliori giocatori di ciascuna delle 4 tappe direttamente in finale Top8, verso la fase finale. La prima lega competitiva di Magic Arena firmata Tom’s Hardware e Le Fiamme di Pompei sta dando i suoi frutti, ad ogni tappa sono sempre di più i giocatori iscritti, andando così ad aumentare in modo consistente e continuo il livello di sfida e intrattenimento. La terza tappa del torneo si svolgerà come di consueto questa Domenica, con lo start previsto alle ore 11:30.

Se volete iscrivervi alla prossima tappa o avere maggiori informazioni sul circuito, potete trovarle alla pagina dell’evento dedicato. We Are Magic sta dando grande lustro a Magic Arena, ma anche e sopratutto a tutta la scena competitiva internazionale del titolo, il tutto grazie anche a media partner come Powned.it. Questa ulteriore apertura potrebbe permettere a tanti giocatori di avvicinarsi al titolo di carte più giocato al mondo, imparandone le meccaniche ma soprattutto, i dinamismi che ogni carta ha a disposizione.

Durante questa emergenza da Coronavirus, grazie allo streaming, sono tanti gli eventi che vengono organizzati per permettere sia ai partecipanti che ai fans di poter rimanere a casa e seguire comunque i loro atleti preferiti sfidarsi nelle competizioni internazionali. Speriamo che l’emergenza possa concludersi presto, cosi potremo tornare a guardare questi grandi tornei magari in live, cogliendo ogni emozione dei giocatori.

Noi ovviamente vi diamo appuntamento alla prossima tappa di We Are Magic, con il prossimo recap, sperando che sempre più persone si avvicinino a uno dei titoli di carte più giocati e longevi di sempre.