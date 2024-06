Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, ecco dove preordinarlo al miglior prezzo

Nintendo ha recentemente annunciato che Mario & Luigi: Fraternauti alla carica uscirà il 7 novembre 2024 e sarà disponibile per Nintendo Switch. La notizia ha entusiasmato i fan della storica serie che vede come protagonisti i due fratelli idraulici, e se non vedete l'ora di giocarci sarete felici di sapere che i preorder sono già aperti: in questo articolo troverete una lista sempre aggiornata di store in cui potete preordinarlo al miglior prezzo.

Mario & Luigi: Fraternauti alla carica: cos’è e di cosa parla?

Mario & Luigi: Fraternauti alla carica"è la nuova emozionante avventura di Nintendo che vede i fratelli Mario e Luigi come protagonisti principali. In questo gioco, i due idraulici si imbarcano sull'Isola Solcamari, una combinazione di isola e nave, esplorando il vasto mondo di Elettria.

Durante il loro viaggio, Mario e Luigi incontreranno nuovi amici come Condina e Presus (che non è assolutamente un maiale), e vecchie conoscenze come Peach e Bowser, che potrebbero fornire aiuto. La chiave del gioco risiede nel legame fraterno tra i due protagonisti, utilizzando le "azioni fratelli" per superare gli ostacoli e gli "attacchi fratelli" nei combattimenti a turni. Questo legame speciale sarà cruciale per superare le sfide più difficili.

Mario & Luigi: Fraternauti alla carica: quando esce?

Mario & Luigi: Fraternauti alla carica sarà disponibile a partire dal 7 novembre 2024 per Nintendo Switch.

Mario & Luigi: Fraternauti alla carica: chi dovrebbe acquistarlo?

Gli appassionati storici della serie troveranno in Mario & Luigi: Fraternauti alla carica una nuova e avvincente avventura che rende omaggio alle tradizioni del franchise introducendo elementi innovativi e intriganti. Ovviamente, anche i nuovi giocatori potranno apprezzare il mondo vibrante di Elettria, esplorando la storia attraverso gli occhi di Mario e Luigi e scoprendo nuove meccaniche di gioco basate sul legame fraterno.

Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, dove preordinarlo al miglior prezzo

Attualmente, è possibile prenotare Mario & Luigi: Fraternauti alla carica solo da Gamestop. Continueremo a tenere d'occhio i principali siti di e-commerce per eventuali offerte e aggiornamenti sulle disponibilità; vi invitiamo, dunque, a salvare questo articolo e tornarci spesso per scoprire le novità.