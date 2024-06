Mario e Luigi tornano in salsa RPG, il nuovo Fraternauti arriva a novembre

Durante il Direct, Nintendo ha annunciato durante il ritorno della serie RPG di Mario e Luigi. Dopo quasi nove anni dall'ultimo titolo, i fan potranno tornare a vestire i panni dei due storici personaggi in Mario e Luigi: Fraternauti. I due fratelli saranno protagonisti di una nuova avventura, che vi farà esplorare isole e superare ostacoli di vario genere, tra cui nemici da sconfiggere con mosse evolute, chiamate "evolved bros moves".

La particolarità del gioco risiede ancora una volta nella possibilità di controllare contemporaneamente entrambi i fratelli, un meccanismo che ha definito la serie nel corso degli anni. Il primo trailer del gioco non solo ha mostrato le principali caratteristiche del titolo, molte delle quali sono quelle preferite dai fan della saga, ma ha anche fissato la data di lancio su Nintendo Switch per il 7 novembre.

Mario and Luigi: Fraternauti è il primo titolo della serie progettato per Nintendo Switch, dopo il precedente lancio del 2015 con Mario & Luigi: Paper Jam su 3DS. Non è chiaro quale sia il team che sta sviluppando il nuovo gioco, soprattutto considerando la chiusura nel 2019 di AlphaDream, lo studio originale che ha dato vita alla serie. Nonostante questo, l'entusiasmo dei fan resta alto, in attesa di scoprire nuove avventure insieme ai celebri fratelli del mondo dei videogiochi.